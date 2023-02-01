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Установленный в Улан-Удэ дымоуловитель «поймал» 14 килограммов сажи

Установленный в Улан-Удэ дымоуловитель «поймал» 14 килограммов сажи
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Благодаря ему вредные выбросы не попали в воздух

Экспериментальный фильтр-дымоуловитель, установленный на котельной школы-интерната № 22 на улице Лысогорская в Улан-Удэ, успешно прошёл пиковые нагрузки в сильные январские морозы. За месяц из устройства извлекли около 14 килограммов сажи, которая благодаря ему не попала в воздух.




В выбросах с котельной по-прежнему на 16% меньше бензапирена и на 55% – сажи. Об этом сообщили в АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение», где и разработали фильтр. 

Испытания продолжаются. Этот эксперимент – часть комплексной работы, которую администрация Улан-Удэ проводит в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Дымоуловитель призван значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Инновационный образец установили на муниципальной котельной в апреле 2022 года.

- Таких фильтров для небольших котельных в России вообще в принципе нет. Буквально за год приборостроительное объединение подготовило научные расчёты вместе с Бурятским научным центром, а затем изготовило опытный образец, который сейчас проходит испытания, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Если эксперимент окажется успешным, такими же дымоуловителями оснастят все муниципальные котельные – а всего их в столице Бурятии 33. Ранее власти рассказали, кто портит воздух в Улан-Удэ. Его загрязняют 67 тысяч печей и почти 200 тысяч автомобилей.

загрязнение воздуха котельная экология

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