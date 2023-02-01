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У шарпея, которого спасали улан-удэнцы, не нашли порок сердца

У шарпея, которого спасали улан-удэнцы, не нашли порок сердца
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Породистый пёсик просто подхватил пневмонию

Ещё в начале января в улан-удэнский фонд «Собака счастья» попал маленький шарпей. Волонтёры предположили, что у него серьёзные проблемы с сердцем – у щеночка была сильная одышка, а при дыхании возникали хрипы.

Представители фонда обследовали нового подопечного у местных ветеринаров и одновременно искали способы отправить его в Москву.

- У нас, к сожалению, операции на сердце не делают и единственная возможность спасти его – отправить в Москву на обследование и лечение и, возможно, на операцию, – отметили ранее в организации.

В итоге для шарпейчика нашли сопровождающего. Пёсик уехал в столицу вместе с женщиной по имени Анастасия, а уже там его взяла под опеку зоозащитница Ольга Еремеева. У этой истории оказался счастливый конец – порока сердца у Геннадия (именно так окрестили позже животное) не нашли.

- Он здоров, никакого порока сердца нет. Как же так? Ведь было столько паники, срочная отправка в Москву с кислородным баллоном наперевес. Ушло много денег на перевозку и анализы. Неужели всё зря? Нет, не зря. В той ситуации, с той информацией, которая у нас была, это оказалось единственным правильным решением, – рассказали зооволонтёры на своей странице во «ВКонтакте». – Мы с вами сделали все верно, не сомневайтесь в этом – иначе начали бы лечить от порока сердца, посадили бы на ненужные таблетки и т. д.

У шарпейчика, как выяснилось, была пневмония.
 
- Немудрено, ведь он родился и жил в будке – в наши-то морозы, – констатировали в фонде. – Не секрет, что ветеринария в Бурятии, как и медицина, и многие другие области, отстаёт от Москвы. Но мы хотим обратить внимание на самый главный урок, который все должны извлечь из этой ситуации: никогда не принимайте поспешных решений об усыплении или радикальных методах лечения животного. Всегда собирайте мнения разных врачей. Диагностика – это сложно. И ещё сложнее, когда пациент не говорит.

По словам представителей организации, хозяин должен сам изучать болезнь своего питомца, общаться с разными специалистами, обследовать животное, смотреть на YouTube лекции от профессоров и получать онлайн-консультации врачей из других регионов.
 
- Ваш питомец – это ваша ответственность, – заявили они. – Сейчас Геннадий – в заботливых руках Ольги. Он получает лечение и ищет новую семью
собаки болезнь животные

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