У шарпея, которого спасали улан-удэнцы, не нашли порок сердца

Породистый пёсик просто подхватил пневмонию







Представители фонда обследовали нового подопечного у местных ветеринаров и одновременно искали способы отправить его в Москву.



- У нас, к сожалению, операции на сердце не делают и единственная возможность спасти его – отправить в Москву на обследование и лечение и, возможно, на операцию, – отметили ранее в организации.



В итоге для шарпейчика



- Он здоров, никакого порока сердца нет. Как же так? Ведь было столько паники, срочная отправка в Москву с кислородным баллоном наперевес. Ушло много денег на перевозку и анализы. Неужели всё зря? Нет, не зря. В той ситуации, с той информацией, которая у нас была, это оказалось единственным правильным решением, – рассказали зооволонтёры на своей странице во «ВКонтакте». – Мы с вами сделали все верно, не сомневайтесь в этом – иначе начали бы лечить от порока сердца, посадили бы на ненужные таблетки и т. д.



У шарпейчика, как выяснилось, была пневмония. - У нас, к сожалению, операции на сердце не делают и единственная возможность спасти его – отправить в Москву на обследование и лечение и, возможно, на операцию, – отметили ранее в организации.В итоге для шарпейчика нашли сопровождающего . Пёсик уехал в столицу вместе с женщиной по имени Анастасия, а уже там его взяла под опеку зоозащитница Ольга Еремеева. У этой истории оказался счастливый конец – порока сердца у Геннадия (именно так окрестили позже животное) не нашли.- Он здоров, никакого порока сердца нет. Как же так? Ведь было столько паники, срочная отправка в Москву с кислородным баллоном наперевес. Ушло много денег на перевозку и анализы. Неужели всё зря? Нет, не зря. В той ситуации, с той информацией, которая у нас была, это оказалось единственным правильным решением, – рассказали зооволонтёры на своей странице во «ВКонтакте». – Мы с вами сделали все верно, не сомневайтесь в этом – иначе начали бы лечить от порока сердца, посадили бы на ненужные таблетки и т. д.У шарпейчика, как выяснилось, была пневмония.



- Немудрено, ведь он родился и жил в будке – в наши-то морозы, – констатировали в фонде. – Не секрет, что ветеринария в Бурятии, как и медицина, и многие другие области, отстаёт от Москвы. Но мы хотим обратить внимание на самый главный урок, который все должны извлечь из этой ситуации: никогда не принимайте поспешных решений об усыплении или радикальных методах лечения животного. Всегда собирайте мнения разных врачей. Диагностика – это сложно. И ещё сложнее, когда пациент не говорит.



По словам представителей организации, хозяин должен сам изучать болезнь своего питомца, общаться с разными специалистами, обследовать животное, смотреть на YouTube лекции от профессоров и получать онлайн-консультации врачей из других регионов.



- Ваш питомец – это ваша ответственность, – заявили они. – Сейчас Геннадий – в заботливых руках Ольги. Он получает лечение и ищет новую семью

