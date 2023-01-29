Бурятская спортсменка завоевала бронзу на Кубке Ивана Ярыгина

Кристина Тамразян одержала победу над представительницей Чувашии Алёной Тимофеевой
Третья медаль турнира «Кубок Ивана Ярыгина» (6+) у Бурятии.
«Ещё одну награду международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» завоевала Кристина Тамразян», - сообщают в минспорта республики.
В борьбе за бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг спортсменка из Бурятии одержала победу над представительницей Чувашии Алёной Тимофеевой.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее спортсмены из Бурятии Ирина Ологонова и Евгений Жербаев завоевали золотые медали
престижного международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина - 2023».
Турнир продлится до 30 января. На него приехали свыше 300 спортсменов из 11 стран мира.
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