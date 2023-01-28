Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина

Победы одержали Ирина Ологонова и Евгений Жербаев



Спортсмены из Бурятии Ирина Ологонова и Евгений Жербаев завоевали золотые медали престижного международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина - 2023».



Заслуженный мастер спорта Ирина Ологонова (весовая категория до 55 кг) в финале боролась с представительницей Красноярского края Екатериной Полещук. Ирина одержала победу со счётом 2:1.



Бронзовые медали в этом весе взяли Отгонжаргал Ганбаатар из Монголии и Севиль Назарова из Якутии.



Евгений Жербаев одержал уверенную победу в финале в весовой категории до 70 кг. Там он сразился с Иналбеком Шериевым (Московская область/Кабардино-Балкария), которого победил со счётом 10:0.



Бронзовые медали у якутина Константин Капрынов и Курбана Шираева из Дагестана.



Болельщики из Бурятии радуются красивым схваткам спортсменов и сожалеют, что сейчас российские борцы отлучены от мирового спорта.



«С этой политикой все дороги закрывают спортсменам, слов нет, сколько людей страдают, болельщики, спортсмены.

Такой шанс у Жени на Европе и мире выступать, когда ещё Бурятии такой шанс будет», «За Монголию договориться надо, тренеры, договаривайтесь, нас на Олимпиаду не пустят точно», «Безусловно, рад за Женю, но на сегодняшний день Ярыгинский - это не тот Гран-при, который был до санкций», «Теперь надо на Олимпиаду! Казахстан, Киргизия, Монголия – пусть делают приглашения!» - комментируют подписчики паблика «Борцы Бурятии».



Евгений Жербаев уроженец Иркутской области, живёт в Улан-Удэ, выступает за Бурятию. Главной его наградой пока является бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года, который проходил в Норвегии.



Ирина Ологонова родилась в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии. Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионов мира (2014, 2015 и 2016 годов). В 2016 году стала чемпионкой Европы, в 2014 и 2018-м – вице-чемпионкой.



Справка:



Иван Ярыгин – легендарный советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион. Соревнования его имени проводятся ежегодно и собирают сильнейших борцов со всего мира. Первый турнир состоялся в 1990-м году в Абакане, все последующие прошли на Родине спортсмена – в Красноярске. С 1999-го года соревнования проходят в формате Гран-при.



В этом году в соревнованиях в том числе принимают участие олимпийские чемпионы, призёры чемпионатов мира и Европы из разных стран мира – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии, Марокко, Молдавии, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана.







