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Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина

Бурятские борцы победили на Кубке Ивана Ярыгина
Общество, 
Победы одержали Ирина Ологонова и Евгений Жербаев

Спортсмены из Бурятии Ирина Ологонова и Евгений Жербаев завоевали золотые медали престижного международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина - 2023».

Заслуженный мастер спорта Ирина Ологонова (весовая категория до 55 кг) в финале боролась с представительницей Красноярского края Екатериной Полещук. Ирина одержала победу со счётом 2:1.

Бронзовые медали в этом весе взяли Отгонжаргал Ганбаатар из Монголии и Севиль Назарова из Якутии.

Евгений Жербаев одержал уверенную победу в финале в весовой категории до 70 кг. Там он сразился с Иналбеком Шериевым (Московская область/Кабардино-Балкария), которого победил со счётом 10:0.

Бронзовые медали у якутина Константин Капрынов и Курбана Шираева из Дагестана.

Болельщики из Бурятии радуются красивым схваткам спортсменов и сожалеют, что сейчас российские борцы отлучены от мирового спорта.

«С этой политикой все дороги закрывают спортсменам, слов нет, сколько людей страдают, болельщики, спортсмены.
Такой шанс у Жени на Европе и мире выступать, когда ещё Бурятии такой шанс будет», «За Монголию договориться надо, тренеры, договаривайтесь, нас на Олимпиаду не пустят точно», «Безусловно, рад за Женю, но на сегодняшний день Ярыгинский - это не тот Гран-при, который был до санкций», «Теперь надо на Олимпиаду! Казахстан, Киргизия, Монголия – пусть делают приглашения!» - комментируют подписчики паблика «Борцы Бурятии».

Евгений Жербаев уроженец Иркутской области, живёт в Улан-Удэ, выступает за Бурятию. Главной его наградой пока является бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года, который проходил в Норвегии.

Ирина Ологонова родилась в селе Баянгол Баргузинского района Бурятии. Трижды завоёвывала серебряные медали чемпионов мира (2014, 2015 и 2016 годов). В 2016 году стала чемпионкой Европы, в 2014 и 2018-м – вице-чемпионкой.

Справка:

Иван Ярыгин – легендарный советский борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион. Соревнования его имени проводятся ежегодно и собирают сильнейших борцов со всего мира. Первый турнир состоялся в 1990-м году в Абакане, все последующие прошли на Родине спортсмена – в Красноярске. С 1999-го года соревнования проходят в формате Гран-при.

В этом году в соревнованиях в том числе принимают участие олимпийские чемпионы, призёры чемпионатов мира и Европы из разных стран мира – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии, Марокко, Молдавии, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана.



спорт вольная борьба

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