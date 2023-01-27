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В Улан-Удэ за два месяца построили новую амбулаторию

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новое медицинское учреждение появилось в микрорайоне Зеленхоз

Сегодня, 27 января, в Улан-Удэ состоялось открытие новой врачебной амбулатории в микрорайоне Зеленхоз.

Теперь жители микрорайона смогут получить необходимую медпомощь в шаговой доступности. Амбулатория сможет обслужить 5,5 тысяч человек: свыше 3,5 тысяч взрослых и почти 2 тысячи детей.

- Амбулатория охватит также жителей близлежащих микрорайонов - Солнечный, Верхняя Берёзовка, ДНТ «Труд». Плановая мощность в смену – 80 посещений, - сообщили в правительстве Бурятии.

Площадь врачебной амбулатории – 308 кв. метров. Для пациентов предусмотрены удобные зоны ожидания. Там имеются дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты, смотровой кабинет неотложной помощи, кабинет для ЭКГ-обследования. Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Всего здесь открылось два терапевтических и два педиатрических участка.

По словам главы республики Алексея Цыденова, объект удалось построить за два месяца.

- Уважаемые земляки! Поздравляю вас всех с открытием новой амбулатории. Не надо ехать далеко или даже стоять в очереди. Всё необходимое можно получить рядом, быстро, качественно и доступно. Хочу отдельное спасибо сказать подрядчику. За такие сжатые сроки сделали такой объект. На вид очень качественно, посмотрим, как будет в эксплуатации. Надеюсь, также качественно. Всем здоровья, сюда ходить только для профилактики, - поздравил Алексей Цыденов.

Новая амбулатория возведена в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

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