Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках

После 12-часовой поездки в таком автобусе у одного из пассажиров заболели ноги







- Ноги у него замёрзли настолько, что потом начали болеть. Почему в автобусах не работает печка? Ведь это же не шутка – сидеть 12 часов в таком холоде. Примите меры, пожалуйста, – обратились окинцы к местным властям.



Представитель компании, которая занимается пассажирскими перевозками, сообщил, что меры уже приняли.



- 22 января автобус выехал в районе в исправном состоянии, но по ходу следования отопитель салона частично забился шлаками. Система отопления перед зимой промывалась. Тем не менее, это произошло, – цитируют его в группе «Ока-инфо.24/7». – Предусмотреть все неисправности не возможно, но мы стараемся.



Перевозчик принёс извинения и добавил, что тепловой режим в автобусах контролируется. Из-за аномальных морозов пассажиров призвали одеваться теплее.





Жители Окинского района Бурятии заявили, что в автобусах, следующих из Улан-Удэ до районного центра – села Орлик – очень холодно. Один из сельчан сообщил, что 22 января встречал родственника, ехавшего из города, и тот пожаловался на «ужасный дубак».