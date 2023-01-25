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Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках

Жители отдалённого района Бурятии пожаловались на дикий холод в маршрутках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После 12-часовой поездки в таком автобусе у одного из пассажиров заболели ноги

Жители Окинского района Бурятии заявили, что в автобусах, следующих из Улан-Удэ до районного центра – села Орлик – очень холодно. Один из сельчан сообщил, что 22 января встречал родственника, ехавшего из города, и тот пожаловался на «ужасный дубак».
 
- Ноги у него замёрзли настолько, что потом начали болеть. Почему в автобусах не работает печка? Ведь это же не шутка – сидеть 12 часов в таком холоде. Примите меры, пожалуйста, – обратились окинцы к местным властям.
 
Представитель компании, которая занимается пассажирскими перевозками, сообщил, что меры уже приняли.

- 22 января автобус выехал в районе в исправном состоянии, но по ходу следования отопитель салона частично забился шлаками. Система отопления перед зимой промывалась. Тем не менее, это произошло, – цитируют его в группе «Ока-инфо.24/7». – Предусмотреть все неисправности не возможно, но мы стараемся.

Перевозчик принёс извинения и добавил, что тепловой режим в автобусах контролируется. Из-за аномальных морозов пассажиров призвали одеваться теплее.

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