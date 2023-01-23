Всего досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции
На станции Улан-Удэ с 16 по 22 января госинспекторами управления Россельхознадзора досмотрено 237,4 тонны подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.
- При внутрироссийских перевозках осуществлён досмотр 36 тонн свиных, 64 тонн куриных полуфабрикатов, 122 тонн мяса птицы, 8 тонн свиных субпродуктов, 0,6 тонны рыбных консервов, 0,3 тонны куриных субпродуктов из России, 1 тонны конины и 5 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 0,5 тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая, - сообщили в Россельхознадзоре.
Нарушений не выявлено.
На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов
Общество, Фото:
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