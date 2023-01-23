23 января

22 января

Популярное

На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов

На станции Улан-Удэ за неделю досмотрено 36 тонн свиных полуфабрикатов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Всего досмотрено более 200 тонн животноводческой продукции

На станции Улан-Удэ с 16 по 22 января госинспекторами управления Россельхознадзора досмотрено 237,4 тонны подконтрольной продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.

- При внутрироссийских перевозках осуществлён досмотр 36 тонн свиных, 64 тонн куриных полуфабрикатов, 122 тонн мяса птицы, 8 тонн свиных субпродуктов, 0,6 тонны рыбных консервов, 0,3 тонны куриных субпродуктов из России, 1 тонны конины и 5 тонн говяжьих субпродуктов из Аргентины, 0,5 тонны говяжьих субпродуктов из Парагвая, - сообщили в Россельхознадзоре.

Нарушений не выявлено.

Россельхознадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Житель Бурятии выиграл в лотерею почти 98 млн рублей
Общество, 23.01.2023
Это самый крупный куш в истории республики
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
Жителей Бурятии просят высказаться об экотропах
Общество, 23.01.2023
Мнение можно оставить на Госуслугах
В Забайкалье откроют первый экоотель
В Забайкалье откроют первый экоотель
Общество, 23.01.2023
Экоотель будет состоять из 10 коттеджей
Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Нерпы в тонусе, медведи в берлоге: В Бурятии рассказали, как животные выживают в морозы
Общество, 23.01.2023
От суровых холодов их спасают густой мех и зимняя спячка
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
В Улан-Удэ юным самбистам рассказали о перспективах в вузах ФСИН
Общество, 23.01.2023
Сотрудник УФСИН Бурятии провёл профориентационную лекцию для учеников спортивной школы
Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым
Декабрь в Бурятии оказался аномально тёплым
Общество, 23.01.2023
Под конец месяца в одном из районов зафиксировали всего -1 градус
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Реки на севере Бурятии промёрзли до дна
Общество, 23.01.2023
Ситуация на водоёмах республики остаётся спокойной
В Бурятии сельчане построили себе тир
В Бурятии сельчане построили себе тир
Общество, 23.01.2023
Работы выполняли ТОСовцы
Февраль в Бурятии будет немного теплее, чем обычно
Февраль в Бурятии будет немного теплее, чем обычно
Общество, 23.01.2023
Синоптики рассказали, чего жителям республики ждать от последнего зимнего месяца
У въезда в Улан-Удэ может появиться стела в виде зеркальной капли
У въезда в Улан-Удэ может появиться стела в виде зеркальной капли
Общество, 23.01.2023
В мэрии заявили, что установленная там конструкция морально устарела

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^