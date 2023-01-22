Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ направила в суд уголовное дело в отношении жителя Тарбагатайского района. Он обвиняется в краже, совершённой с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта.
По версии следствия, летом 2022 года гражданин, находясь в Улан-Удэ, распивал спиртное в компании знакомых. Он попросил у одного из присутствующих сим-карту для временного пользования. Установив карту в свой телефон, с помощью мобильного приложения мужчина понял, что на банковском счёте приятеля имеются средства в размере 30 тысяч рублей. Покинув компанию, злоумышленник перевёл деньги на свой счёт, обналичил их и потратил.
В ходе предварительного расследования обвиняемый частично возместил причинённый потерпевшему ущерб.
Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Житель Бурятии украл деньги со счёта знакомого
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