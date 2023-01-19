В Бурятии соболь пытался своровать булку хлеба









- В рационе баргузинского соболя порядка 40 видов животных и растений, а вот белого хлеба там нет и быть не должно. Инспекторы неусыпно следят, - отметили госинспекторы Баргузинского заповедника.



На полевой базе Давша в Баргузинском заповеднике Бурятии сняли забавное видео с соболем, который пытался своровать хлеб у госинспекторов.- В Баргузинском заповеднике жизнь на кордоне настолько близка к природе, что иногда её обитатели приходят в гости как к себе домой. В объективе государственного инспектора Юлианы Трофимовой – соболь в Давше. Он без страха находит ревизию и рассчитывает на свою долю, - рассказывают специалисты ФГБУ «Заповедное Подлеморье».На кадрах видно, как бесстрашный соболь заходит в помещение в поисках добычи. Зверёк приметил картонную коробку, нырнув туда. Оттуда проворно вытащил булку белого хлеба и попытался убежать. Но госинспектора застала его «с поличным».- Тебе не много ли будет?! Целой булки хлеба? – шутливо обратился госинспектор к соболю.Для зверька миссия оказалось провальной. Поскольку его добыча осталась на кордоне.