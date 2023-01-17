В Бурятии скоропостижно скончался начальник районного отряда ГПС

Коллеги выразили соболезнования его родным







За годы трудовой деятельности Полянского, при его непосредственном участии, произошли значительные изменения в пожарной охране – на территории Баунтовского района строится новая пожарная часть. Кроме того, Евгений Геннадьевич наладил профилактическую работу с населением. Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремлённости он пользовался у коллег и односельчан заслуженным авторитетом и уважением.



- Евгений Геннадьевич всегда будет для нас примером преданности своей профессии. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории ГПС Бурятии, – отметили в агентстве ГО и ЧС.



В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили о скоропостижной смерти Евгения Геннадьевича Полянского – начальника 21-го Баунтовского отряда государственной противопожарной службы Бурятии. Коллеги выразили глубокие соболезнования его родным и близким.