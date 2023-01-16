В Бурятии кадетов сводили в партизанскую деревню

Также дети посетили самый большой музей Боевой славы объединения ВВО



В военном городке Сосновый Бор в Бурятии состоялась встреча кадетов республиканской кадетской школы-интерната с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа.



- Ребятам была представлена экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.



Также кадеты посетили партизанскую деревню, где они увидели красный уголок, медицинский пункт, оружие, форму времён Великой Отечественной войны. Все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени. Во встрече приняло участие около 40 кадетов.







