В России сегодня отмечают День заповедников и национальных парков
11 января в России с 1997 года отмечается День заповедников и национальных парков. В этом году его отпразднуют уже в 26-й раз. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.
Дата празднования, 11 января, для этого события выбрана не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.
- Баргузинский заповедник отмечает сегодня 106 лет. Международное призвание и статус биосферного резервата Баргузинский заповедник получил в 1986 году, по решению ЮНЕСКО. Баргузинский заповедник находится под охраной ФГБУ «Заповедное Подлеморье», наряду с Забайкальским национальным парком и Фролихинским заказником, - рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».
Всего в Бурятии на сегодня существует восемь особо охраняемых территорий федерального значения:
- два национальных парка федерального значения «Тункинский» и «Забайкальский»;
- три заповедника федерального значения «Байкальский», «Баргузинский» и «Джергинский»;
- три заказника федерального значения: «Алтачейский», «Фролихинский», «Кабанский».
За сто лет в России создано около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий: 110 заповедников, 46 национальных парков и 71 государственный природный заказник. Баргузинский заповедник – самый старший в стране.
Баргузинскому заповеднику в Бурятии исполнилось 106 лет
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его похоронят на малой родине
Они устроили первый всероссийский слёт в Москве
Жители республики должны вернуть разрешения на их добычу до 20 января
Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не обязательно
В России сегодня отмечают День заповедников и национальных парков
Здание будет таким же, как до пожара 93-летней давности
Табу призвано защитить их от африканской чумы
Добыто 29 особей
С 2023 года к ней подключили все школы страны
Владимир Юндунов скончался на 81 году жизни
Ребята играли с азартом
Он состоится в Чите
Хубсугул в 22-й раз примет «Синюю жемчужину»
Синоптики обещают снежную погоду
Общество, 10.01.2023
Жителям Бурятии представят шедевры компьютерной графики