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Баргузинскому заповеднику в Бурятии исполнилось 106 лет

Баргузинскому заповеднику в Бурятии исполнилось 106 лет
Общество, 
В России сегодня отмечают День заповедников и национальных парков

11 января в России с 1997 года отмечается День заповедников и национальных парков. В этом году его отпразднуют уже в 26-й раз. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира.

Дата празднования, 11 января, для этого события выбрана не случайно — в этот день в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале.

- Баргузинский заповедник отмечает сегодня 106 лет. Международное призвание и статус биосферного резервата Баргузинский заповедник получил в 1986 году, по решению ЮНЕСКО. Баргузинский заповедник находится под охраной ФГБУ «Заповедное Подлеморье», наряду с Забайкальским национальным парком и Фролихинским заказником, - рассказали сотрудники «Заповедного Подлеморья».

Всего в Бурятии на сегодня существует восемь особо охраняемых территорий федерального значения:

- два национальных парка федерального значения «Тункинский» и «Забайкальский»;
- три заповедника федерального значения «Байкальский», «Баргузинский» и «Джергинский»;
- три заказника федерального значения: «Алтачейский», «Фролихинский», «Кабанский».

За сто лет в России создано около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий: 110 заповедников, 46 национальных парков и 71 государственный природный заказник. Баргузинский заповедник – самый старший в стране.

заповедник

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