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В Иркутской области воссоздано здание, где отбывал ссылку Сталин

В Иркутской области воссоздано здание, где отбывал ссылку Сталин
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В «Тальцах» завершено строительство новой экспозиции

В архитектурно-историческом музее «Тальцы» в Иркутской области воссоздано здание волостной управы, где отбывал ссылку Иосиф Сталин. В здании будет размещено четыре экспозиции. Они представят историю деятельности органов внутренних дел, судебного делопроизводства и финансовых учреждений Иркутской губернии.

- Здание волостного управления является традиционным для административных сооружений в сёлах Приангарья. Оно отличается крупными размерами, имеет парадные входы с улицы, большие окна, объёмные помещения. Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин) отбывал ссылку на территории Иркутской области в 1903 году, провёл в нём одну ночь до определения места на жительство, и до своего побега он приходил периодически в волостное управление отмечаться, - отметил директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

Здание расположено в экспозиционной зоне «Московский тракт». Это целая улица в «Тальцах», куда из сёл перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины XIX – начала ХХ вв. Каждая экспозиция представляет собой комплекс жилых и хозяйственных построек. В этом году на воссоздание «Московского тракта» было направлено 100 млн рублей из областного бюджета.

Сейчас готовы 11 экспозиций из 13. В этом году завершено благоустройство территории возле Троицкой церкви. Территорию, где она установлена вместе с причтовым домом и богадельней, обнесли забором и поставили ворота. Церковь перевезли в «Тальцы» из Жигаловского района в 1991 году для съёмок советско-японского фильма «Сны о России» (16+).

Полностью построены усадьба купца Воинова, постоялый двор (усадьба Усова), крестьянская усадьба Горелова, кабак (усадьба из села Тулюшка), почтовая станция, крестьянская усадьба Шукловой, трактир. В январе 2023 года введут в эксплуатацию пожарную каланчу и базарную площадь, усадьбу конезаводчика и синагогу. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область история музей Сталин

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