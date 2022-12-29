Улан-удэнцам объяснили, куда обращаться при внезапном отключении света

Первым делом нужно звонить в свою «управляшку»







Если электричество пропало без объяснений, первым делом необходимо обратиться в ТСЖ или компанию, обслуживающую дом. Если там ничего не знают, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу (8 (3012) 21-29-72 или 8 (3012) 21-36-65. Чётко назовите свои данные и адрес.



Если в ЕДДС ответа добиться не удалось, следует обратиться в диспетчерскую службу ПАО «Россети Сибирь, набрав 8-800-220-0-220 либо 8-800-1000-380.





В администрации Улан-Удэ рассказали, что делать, если в квартире внезапно исчезла электроэнергия. Информацию о плановых отключениях размещаютна официальном сайте ПАО «Россети Сибирь и в группе «Диспетчерская служба ПО ГЭС» в Viber.