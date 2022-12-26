В Забайкалье проникли дзерены из Монголии

Общество, Фото: пресс-служба Сохондинского заповедника

Учёт животных проходит в разгар брачного периода



В середине декабря в юго-восточную часть Кыринского района Забайкальского края с территории Монголии зашли дзерены. Это происходит ежегодно, сообщили в Сохондинском заповеднике.



Миграционный маршрут пролегает по долинам рек Мангутка, Барун-Турген, Зубкоша, Зун-Турген. На участках степи и лесостепи, в условиях пересечённого рельефа дзерены идут по долинам этих рек поднимаясь до вершин водоразделов, переваливают в долину реки Онон. Некоторые отходят от границы с Монголией недалеко на 3-5 километра, оставаясь в этих местах до весны. Дзеренов можно повстречать и рядом с населёнными пунктами, в нескольких десятках метров. Вблизи животноводческих ферм стада дзеренов пасутся рядом с крупным рогатым скотом и лошадьми.



По результатам проведения мониторинга и визуального учёта дзеренов в охранной зоне Сохондинского заповедника было отмечено не менее 3,5 тыс. особей. Вне охранной зоны а визуально учтено не менее 7 тыс. особей, которые вышли с Монголии на территорию России.



- В декабре у дзеренов начинается брачный период. Каждый самец старается отбить у другого самца самок, но при этом между ними редко происходят стычки. Конкуренция между самцами ограничивается маркировкой границ своих участков и отпугиванием и преследованием соперника. Самец обычно удерживает до 20 самок на своём участке, образуя гарем. Он ухаживает за ними, загоняет в гарем, появившихся поблизости новых самок. В этот период времени степь как будто оживает. Дзерены находятся в постоянном движении, - пояснили сотрудники Сохондинского заповедника.



