Последний понедельник уходящего года в Бурятии будет тёплым

Снегопадов не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 26 декабря, в республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -12,-17, местами -22,-27.



В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -13,-15.



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