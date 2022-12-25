25 декабря

24 декабря

23 декабря

Популярное

В Бурятии запускают «Мобильный университет»

В Бурятии запускают «Мобильный университет»
Общество, 
На сайте можно научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты

Новый образовательный онлайн-проект стартовал в Бурятии. Теперь старшеклассники, студенты колледжей и ВУЗов смогут запустить свой стартап, найти инвестора и получить новую профессию в креативном секторе на творческой онлайн-платформе «Мобильный университет».

Проект сам по себе уникален. По сути он представляет собой бесплатный университет не только для будущих креативщиков, но и для всех, кто хочет понять, чем ему заниматься в жизни, сообщили в министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

Сайт предлагает бесплатные образовательные курсы на самые разные темы: как запустить стартап, как построить успешную карьеру, подкастинг: от идеи до первого выпуска, как зарабатывать на создании текстов, курсы для видеографа, клипмейкера, таргетолога, дизайнера, аниматора, режиссера. Также там есть курсы по психологии.

В списке курсов есть такие интересные профессии, такие как видеомаркетолог, стейдж-менеджер, продюсер онлайн-образования, сонграйтер, продюсер клипов.

Бурятия стала регионом-пилотом, в котором реализуется этот проект. Пока сайт работает только в восьми регионах РФ. В проекте участвует 110 компаний, 600 школ, 18 университетов.

Прямо сейчас учащиеся «Мобильного университета» могут принять участие в творческих конкурсах, научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты. Авторы лучших работ получат подарки от партнеров платформы, а также заказы на новые работы.
сайт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пожарные лепят снежные скульптуры
В Бурятии пожарные лепят снежные скульптуры
Общество, 25.12.2022
В том числе были созданы миньоны и пожарные машина
В Бурятии запускают «Мобильный университет»
В Бурятии запускают «Мобильный университет»
Общество, 25.12.2022
На сайте можно научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты
Школьники Бурятии впервые посоревновались в литературном чтении
Школьники Бурятии впервые посоревновались в литературном чтении
Общество, 25.12.2022
Завершилась республиканская олимпиада по литературному чтению «Книгочей»
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный журналист Виктор Озеров
В Улан-Удэ ушёл из жизни известный журналист Виктор Озеров
Общество, 25.12.2022
Известный журналист, редактор, преподаватель скончался после тяжёлой болезни
За сутки в Улан-Удэ выпало 30% месячной нормы снега
За сутки в Улан-Удэ выпало 30% месячной нормы снега
Общество, 25.12.2022
В мэрии заверяют, что последствия снегопада ликвидируют непрерывно
Со дня крупнейшего пожара в Иркутской области прошло 30 лет
Общество, 25.12.2022
В 1992 году пожарные спасли Шелехов от экологической катастрофы
В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора из Бурятии
В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора из Бурятии
Общество, 25.12.2022
Артёма Перевозкина наградили медалью «За отвагу»
Жителям Бурятии напомнили, сколько можно хранить новогодние салаты
Жителям Бурятии напомнили, сколько можно хранить новогодние салаты
Общество, 25.12.2022
Большинство из них лучше съесть в первые 12 часов
В Улан-Удэ начал ходить новогодний трамвай
В Улан-Удэ начал ходить новогодний трамвай
Общество, 25.12.2022
В первый день работы он курсировал по маршруту №7
В Бурятии утвердили дату зимних сельских игр
В Бурятии утвердили дату зимних сельских игр
Общество, 25.12.2022
Они состоятся на берегу Байкала через два месяца
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 25.12.2022
Днём по республике -12,-17, местами до -7, по северу и юго-западу -20,-27
В Улан-Удэ прошёл кубок по практической стрельбе. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл кубок по практической стрельбе. Фоторепортаж
Общество, 24.12.2022
В турнире участвовали команды от различных ведомств Бурятии, спортивных федераций и т.д.  
В Бурятии студента колледжа задержали за вымогательство
В Бурятии студента колледжа задержали за вымогательство
Общество, 24.12.2022
Первокурсник несколько раз подкарауливал потерпевшего возле дома, наносил побои и требовал «возмещение упущенной выгоды»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^