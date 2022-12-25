На сайте можно научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты
Новый образовательный онлайн-проект стартовал в Бурятии. Теперь старшеклассники, студенты колледжей и ВУЗов смогут запустить свой стартап, найти инвестора и получить новую профессию в креативном секторе на творческой онлайн-платформе «Мобильный университет».
Проект сам по себе уникален. По сути он представляет собой бесплатный университет не только для будущих креативщиков, но и для всех, кто хочет понять, чем ему заниматься в жизни, сообщили в министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Сайт предлагает бесплатные образовательные курсы на самые разные темы: как запустить стартап, как построить успешную карьеру, подкастинг: от идеи до первого выпуска, как зарабатывать на создании текстов, курсы для видеографа, клипмейкера, таргетолога, дизайнера, аниматора, режиссера. Также там есть курсы по психологии.
В списке курсов есть такие интересные профессии, такие как видеомаркетолог, стейдж-менеджер, продюсер онлайн-образования, сонграйтер, продюсер клипов.
Бурятия стала регионом-пилотом, в котором реализуется этот проект. Пока сайт работает только в восьми регионах РФ. В проекте участвует 110 компаний, 600 школ, 18 университетов.
Прямо сейчас учащиеся «Мобильного университета» могут принять участие в творческих конкурсах, научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты. Авторы лучших работ получат подарки от партнеров платформы, а также заказы на новые работы.
В Бурятии запускают «Мобильный университет»
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