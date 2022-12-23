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В Улан-Удэ «управляшка» запрещает устанавливать во дворе ёлку

В Улан-Удэ «управляшка» запрещает устанавливать во дворе ёлку
Общество,  Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия
В УК считают, что от новогоднего дерева пострадает покрытие на площадке

Вокруг ёлки во дворе двух домов на улице Ключевская в Улан-Удэ разгорается скандал. Местные жители вот уже несколько лет подряд устанавливают там новогоднее дерево и украшают его мишурой и игрушками. Однако в этом году традиции решили положить конец – против выступила управляющая компания, обслуживающая многоэтажки.

Как сообщает местный паблик «Весь Улан-Удэ», «управляшка» обнаружила символ Нового года и велела его убрать. Якобы может испортиться резиновое покрытие на детской площадке. Тогда людям придётся возмещать ущерб из собственного кармана.

Однако жильцы домов утверждают, что воткнули дерево просто в сугроб и покрытие не задели. Это видно и на записи, размещённой в паблике.

- Мы, инициативные жители дома № 43 на улице Ключевская, в этом году вновь решили установить вот такую прекрасную ёлочку для детей из нашего двора, провести новогодний праздник, – рассказывают люди. – Однако из управляющей компании поступил телефонный звонок о срочном демонтаже ёлки. Сама она не принимает участие ни в подготовке, ни в помощи к мероприятиям.

Большинство интернет-пользователей поддержали жильцов и пожурили «управляшку». И добавили, что инициатива в Улан-Удэ часто бывает наказуема.
ёлка Новый год

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