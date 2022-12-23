В Улан-Удэ «управляшка» запрещает устанавливать во дворе ёлку

В УК считают, что от новогоднего дерева пострадает покрытие на площадке





Вокруг ёлки во дворе двух домов на улице Ключевская в Улан-Удэ разгорается скандал. Местные жители вот уже несколько лет подряд устанавливают там новогоднее дерево и украшают его мишурой и игрушками. Однако в этом году традиции решили положить конец – против выступила управляющая компания, обслуживающая многоэтажки.Как сообщает местный паблик «Весь Улан-Удэ», «управляшка» обнаружила символ Нового года и велела его убрать. Якобы может испортиться резиновое покрытие на детской площадке. Тогда людям придётся возмещать ущерб из собственного кармана.Однако жильцы домов утверждают, что воткнули дерево просто в сугроб и покрытие не задели. Это видно и на записи, размещённой в паблике.- Мы, инициативные жители дома № 43 на улице Ключевская, в этом году вновь решили установить вот такую прекрасную ёлочку для детей из нашего двора, провести новогодний праздник, – рассказывают люди. – Однако из управляющей компании поступил телефонный звонок о срочном демонтаже ёлки. Сама она не принимает участие ни в подготовке, ни в помощи к мероприятиям.Большинство интернет-пользователей поддержали жильцов и пожурили «управляшку». И добавили, что инициатива в Улан-Удэ часто бывает наказуема.