Эдуард Норполов был уроженцем Могойтуйского района
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно старшему лейтенанту Эдуарду Доржиевичу Норполову, офицеру из Забайкальского края.
- Вечная память и благодарность Герою! – написал в своём телеграм-канале сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев.
Эдуард Норполов родился в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края. С отличием окончил Дальневосточное военное общевойсковое училище имени Рокоссовского. Во время службы особо отличился на учениях «Запад-2021», где был награждён премией и кубком от руководства ГРУ за самые нестандартные выполнения боевой задачи, сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.
С началом специальной военной операции Эдуард Норполов возглавил диверсионную разведывательную группу. Его подразделение служило в том числе на Харьковском направлении. В период выполнения боевых задач за грамотное руководство был назначен командиром роты спецназначения. Подразделение под командованием старшего лейтенанта Норполова выполнялись задачи по разведке позиции противника и уничтожения средств связи, радиоэлектронной борьбы, командные пункты.
По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края - руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева, земляки-военнослужащие показывают примеры мужества при выполнении задач специальной военной операции.
- Порой, ценой собственной жизни проявляют лучшие качества настоящего защитника Родины. Огромная благодарность родителям Эдуарда за воспитание в сыне высоких моральных и нравственных качеств. Подвиг отважного сына агинской земли навсегда останется в сердцах земляков, - отметил он.
Офицеру из Забайкалья присвоили звание Героя России посмертно
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