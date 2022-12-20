Офицеру из Забайкалья присвоили звание Героя России посмертно

Эдуард Норполов был уроженцем Могойтуйского района



Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно старшему лейтенанту Эдуарду Доржиевичу Норполову, офицеру из Забайкальского края.



- Вечная память и благодарность Герою! – написал в своём телеграм-канале сенатор от Забайкалья Баир Жамсуев.



Эдуард Норполов родился в селе Цаган-Челутай Могойтуйского района Забайкальского края. С отличием окончил Дальневосточное военное общевойсковое училище имени Рокоссовского. Во время службы особо отличился на учениях «Запад-2021», где был награждён премией и кубком от руководства ГРУ за самые нестандартные выполнения боевой задачи, сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.



С началом специальной военной операции Эдуард Норполов возглавил диверсионную разведывательную группу. Его подразделение служило в том числе на Харьковском направлении. В период выполнения боевых задач за грамотное руководство был назначен командиром роты спецназначения. Подразделение под командованием старшего лейтенанта Норполова выполнялись задачи по разведке позиции противника и уничтожения средств связи, радиоэлектронной борьбы, командные пункты.



По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края - руководителя администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуева, земляки-военнослужащие показывают примеры мужества при выполнении задач специальной военной операции.



- Порой, ценой собственной жизни проявляют лучшие качества настоящего защитника Родины. Огромная благодарность родителям Эдуарда за воспитание в сыне высоких моральных и нравственных качеств. Подвиг отважного сына агинской земли навсегда останется в сердцах земляков, - отметил он.



