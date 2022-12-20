Суд привлёк недобросовестных руководителей ликвидированного юридического лица к субсидиарной ответственности
Жительница Советского района Улан-Удэ заявила в прокуратуру о нарушении её имущественных прав.
Пенсионерка, являющаяся инвалидом 3 группы, с целью получения процентов вложила денежные средства в кредитный потребительский кооператив граждан «Согласие». По истечении установленного договором срока женщина не получила ни процентов, ни самого вклада.
По иску пенсионерки Советский районный суд Улан-Удэ вынес определение об утверждении мирового соглашения о выплате ей кооперативом денежной суммы с процентами. Мировое соглашение осталось неисполненным. Впоследствии юридическое лицо было ликвидировано, как недействующее, минуя процедуру банкротства.
- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к бывшим руководителям правления кооператива о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица по выплате денежных средств в сумме 430 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Апелляционным определением Верховного суда Бурятии в интересах пенсионерки исковые требования прокурора удовлетворены.
Суд согласился с доводами прокурора о возможности привлечения к ответственности за долги ликвидированного юридического лица его бывших руководителей, установив их недобросовестное поведение и невозможность погашения долга по вине ответчиков.
В Улан-Удэ пенсионерка судилась с потребительским кооперативом
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