В Улан-Удэ пенсионерка судилась с потребительским кооперативом

Суд привлёк недобросовестных руководителей ликвидированного юридического лица к субсидиарной ответственности



Жительница Советского района Улан-Удэ заявила в прокуратуру о нарушении её имущественных прав.



Пенсионерка, являющаяся инвалидом 3 группы, с целью получения процентов вложила денежные средства в кредитный потребительский кооператив граждан «Согласие». По истечении установленного договором срока женщина не получила ни процентов, ни самого вклада.



По иску пенсионерки Советский районный суд Улан-Удэ вынес определение об утверждении мирового соглашения о выплате ей кооперативом денежной суммы с процентами. Мировое соглашение осталось неисполненным. Впоследствии юридическое лицо было ликвидировано, как недействующее, минуя процедуру банкротства.



- В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к бывшим руководителям правления кооператива о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица по выплате денежных средств в сумме 430 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии в интересах пенсионерки исковые требования прокурора удовлетворены.



Суд согласился с доводами прокурора о возможности привлечения к ответственности за долги ликвидированного юридического лица его бывших руководителей, установив их недобросовестное поведение и невозможность погашения долга по вине ответчиков.

