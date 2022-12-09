В Бурятии более 64 гектаров сельхозземель заросли травой

Собственникам объявлены предостережения



В Иволгинском районе Бурятии государственные инспекторы управления Россельхознадзора проверили 46 земельных участков.



- В ходе обследований выявлены нарушения земельного законодательства: участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади более 64 га, - сообщили в пресс-службе управления.



Собственникам наделов объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Землевладельцам предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.



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