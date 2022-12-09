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В Бурятии более 64 гектаров сельхозземель заросли травой

В Бурятии более 64 гектаров сельхозземель заросли травой
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
 Собственникам объявлены предостережения

В Иволгинском районе Бурятии государственные инспекторы управления Россельхознадзора проверили 46 земельных участков.

- В ходе обследований выявлены нарушения земельного законодательства: участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади более 64 га, - сообщили в пресс-службе управления.

Собственникам наделов объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Землевладельцам предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства. 
В Бурятии более 64 гектаров сельхозземель заросли травой

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