Собственникам объявлены предостережения
В Иволгинском районе Бурятии государственные инспекторы управления Россельхознадзора проверили 46 земельных участков.
- В ходе обследований выявлены нарушения земельного законодательства: участки заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью на площади более 64 га, - сообщили в пресс-службе управления.
Собственникам наделов объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Землевладельцам предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства.
В Бурятии более 64 гектаров сельхозземель заросли травой
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