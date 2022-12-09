Победителям вручат дипломы и призы
С 17 ноября по 5 декабря в Бурятии прошёл республиканский творческий конкурс «Мама милая, родная ты моя!», посвящённый международному празднику «День матери». В мероприятии приняли участие ученики 4-11 классов образовательных учреждений, находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН).
Конкурс проводился в номинациях:
- «Аппликация» - фото аппликаций в различных техниках исполнения);
- «Декоративно-прикладное творчество» - фото и видео поделок на тему конкурса;
- «Портрет любимой мамы» - фото или сканкопии рисунков – только портретов мам в различных техниках;
- «Мамин труд я уважаю, я всегда ей помогаю!» - принимались любые работы на тему номинации, в том числе, фотографии и видео.
Участие приняли школьники из образовательных учреждений 17 районов Бурятии: Заиграевского, Закаменского, Курумканского, Ивогинского, Селенгинского, Тункинского, Окинского, Кяхтинского, Бичурского, Прибайкальского, Кабанского, Кижингинского, Еравнинского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Джидинского, Северо-Байкальского, а также городов Улан-Удэ и Северобайкальск. Конкурсанты прислали 160 работ.
Победителями творческого конкурса стали 12 человек в 4 номинациях. Со списком с именами призёров можно ознакомиться на сайте министерства образования РБ. Им будут вручены дипломы и призы. Также всем участникам конкурса будут направлены электронные сертификаты участника. Лучшие работы опубликованы на сайте министерства и ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта образования и науки РБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии подвели итоги конкурса о мамах
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