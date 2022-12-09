09 декабря

08 декабря

Популярное

В Бурятии подвели итоги конкурса о мамах

В Бурятии подвели итоги конкурса о мамах
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Победителям вручат дипломы и призы

С 17 ноября по 5 декабря в Бурятии прошёл республиканский творческий конкурс «Мама милая, родная ты моя!», посвящённый международному празднику «День матери». В мероприятии приняли участие ученики 4-11 классов образовательных учреждений, находящихся на различных видах учёта (ВШУ, КДН, ПДН, УИИ УФСИН).

Конкурс проводился в номинациях:
- «Аппликация» - фото аппликаций в различных техниках исполнения);
- «Декоративно-прикладное творчество» - фото и видео поделок на тему конкурса;
- «Портрет любимой мамы» - фото или сканкопии рисунков – только портретов мам в различных техниках;
- «Мамин труд я уважаю, я всегда ей помогаю!» - принимались любые работы на тему номинации, в том числе, фотографии и видео.

Участие приняли школьники из образовательных учреждений 17 районов Бурятии: Заиграевского, Закаменского, Курумканского, Ивогинского, Селенгинского, Тункинского, Окинского, Кяхтинского, Бичурского, Прибайкальского, Кабанского, Кижингинского, Еравнинского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Джидинского, Северо-Байкальского, а также городов Улан-Удэ и Северобайкальск. Конкурсанты прислали 160 работ.

Победителями творческого конкурса стали 12 человек в 4 номинациях. Со списком с именами призёров можно ознакомиться на сайте министерства образования РБ. Им будут вручены дипломы и призы. Также всем участникам конкурса будут направлены электронные сертификаты участника. Лучшие работы опубликованы на сайте министерства и ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта образования и науки РБ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
конкурс Бурятия день матери

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёры Бурятии принимают участие в турнире в Чите
Боксёры Бурятии принимают участие в турнире в Чите
Общество, 09.12.2022
Соревнования посвящены «Дню героев Отечества»
В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
В Бурятии участник ВОВ отметил 95-летие
Общество, 09.12.2022
У юбиляра восемь внуков и 11 правнуков
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии покажут в Мельбурне
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии покажут в Мельбурне
Общество, 09.12.2022
Его представят на российском кинофестивале в Австралии
В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»
В Бурятии рассказали, как отличить госинспектора от «ряженого дядьки»
Общество, 09.12.2022
У сотрудника Бурприроднадзора должны быть знаки отличия и удостоверение
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
В Улан-Удэ для сотрудников УФСИН провели мастер-класс по самообороне
Общество, 09.12.2022
Обучение провёл мастер спорта по тайскому боксу и комплексному единоборству
Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Две школы Бурятии вышли на федеральный этап конкурса школьных музеев
Общество, 09.12.2022
Благодаря партийному проекту «Историческая память» две школы Бурятии, выигравшие региональный этап конкурса музеев, поборются за победу на федеральном уровне
В крупнейшей больнице Бурятии приостановили плановую госпитализацию
В крупнейшей больнице Бурятии приостановили плановую госпитализацию
Общество, 09.12.2022
Её временно прекратили из-за всплеска ОРВИ и гриппа
В школах в Бурятии отменяют новогодние чаепития
В школах в Бурятии отменяют новогодние чаепития
Общество, 09.12.2022
Однако детям разрешили вручить сладкие подарки
Улан-Удэ получил 59 больших автобусов
Улан-Удэ получил 59 больших автобусов
Общество, 09.12.2022
По словам главы Бурятии, уровень сервиса и конкуренции в сфере городского транспорта значительно вырастет
В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову
В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову
Общество, 09.12.2022
«Подвиг Максима Концова всегда будет примером мужества и стойкости», - отметил мэр
В Бурятии расширяют тепличный комплекс для восстановления леса
В Бурятии расширяют тепличный комплекс для восстановления леса
Общество, 09.12.2022
Ежегодно под бережным присмотром лесников в теплицах вырастают более 190 тысяч сеянцев сосны

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^