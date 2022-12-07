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В Улан-Удэ планируют взяться за ремонт детских лагерей

В Улан-Удэ планируют взяться за ремонт детских лагерей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Самый старый корпус в детских оздоровительных лагерях был построен в 1939 году

На сессии Улан-Удэнского горсовета при утверждении бюджета на будущий год прокуратура Бурятии высказала своё пожелание к расходной части казны.

- Можете ли вы предусмотреть в бюджете города капитальный ремонт старых зданий в детских оздоровительных лагерях? Вы предусмотрели 32,8 млн на материально-техническое оснащение детских лагерей, но вместе с тем ведь здания возведены более 50-60 лет назад. Нужны новые помещения, - озвучил предложение начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры республики Доржи Будаев.

Он рассказал, что для отдыха и размещения детей в детском лагере «Огонёк» используются здания спальных корпусов и столовой 1940, 1962, 1963 годов постройки, в лагере «Берёзка» - 1968 и 1970 гг., в лагере «Родник» - 1939 и 1968 гг. Финансирование, которое предусмотрел город, не позволяет в полной мере обеспечить права детей на оздоровительный отдых. Прокуратура предложила учесть этот момент при итоговой корректировке бюджета.

- У нас на территории города много детских лагерей. Строения, действительно, очень старые. Мы, конечно хотим, их отремонтировать, но на это нужны деньги. В следующем году будем определяться по финансам с администрацией города, - ответил председатель комитета по социальной политике горсовета, депутат Денис Гармаев.

Также он добавил, что комитет по социальной политике работает над этим уже третий год.

- Есть необходимость в увеличении спальных мест в детских лагерях, ремонте помещений. Один из первых лагерей, который начнут реконструировать, это лагерь «Зорька» на Верхней Берёзовке. Уже заложены деньги на ремонт столовой. Будем искать средства и строить новые корпуса. Перспективы развития детского оздоровительного отдыха у нас большие, - заверил Денис Гармаев.
ГорсоветУУ летние лагеря

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