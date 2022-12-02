02 декабря

01 декабря

Популярное

Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне

Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Мошенники используют новые схемы обмана

В прокуратуре Бурятии под председательством заместителя прокурора республики Дмитрия Хобракова с участием ветеранов прокуратуры республики и МВД по республике состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия киберпреступлениям.

В своём вступлении Дмитрий Хобраков отметил, что уровень криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в республике остаётся высоким. Возросло число преступлений, связанных с мошенничеством, неправомерным доступом к компьютерной информации.

- Прокуратурой республики совместно с органами правоохраны утверждён комплексный план мероприятий по профилактике IT-преступлений на 2022-2024 годы, направленный на снижение количества указанных деяний., - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.


Председатель Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александр Муравьев и член совета ветеранов МВД по республике Иван Калашников отметили, что бесконтактный и быстрый способ совершения преступлений делает общество все более уязвимым. Обозначили необходимость проведения просветительской работы с населением, информирования людей о новых способах хищений, используемых мошенниками.

В ходе совещания уделено внимание качеству расследования уголовных дел следователями и дознавателями органов внутренних дел.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Свора собак держит в страхе школьников на севере Бурятии
Свора собак держит в страхе школьников на севере Бурятии
Общество, 02.12.2022
«Собаки большие, бегают сворами, дерутся, не пропускают», - рассказывают родители учеников
Обидевшему Бурятию и Чечню папе римскому ответили в стихах
Обидевшему Бурятию и Чечню папе римскому ответили в стихах
Общество, 02.12.2022
Ему в шутливой форме предложили окунуться в Байкал и угоститься тарасуном
Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне
Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне
Общество, 02.12.2022
Мошенники используют новые схемы обмана 
В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии
В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии
Общество, 02.12.2022
Директора школы привлекли к административной ответственности 
В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства
В Бурятии мотоцикл любителя пьяной езды изъяли в доход государства
Общество, 02.12.2022
Нарушителя также приговорили к обязательным работам 
Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг
Школы и детсады Бурятии начнут вести футбольный рейтинг
Общество, 02.12.2022
Приз за участие – футбольный инвентарь
В Улан-Удэ временами небольшой снег
В Улан-Удэ временами небольшой снег
Общество, 02.12.2022
В районах республики ожидаются метели 
В Улан-Удэ откроется выставка союза художников Бурятии
В Улан-Удэ откроется выставка союза художников Бурятии
Общество, 01.12.2022
Экспозиция объединит работы известных мастеров и молодых авторов
В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
Общество, 01.12.2022
Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей
В Бурятии при многомиллионном ремонте школе пожалели краску на батареи
В Бурятии при многомиллионном ремонте школе пожалели краску на батареи
Общество, 01.12.2022
Там оставили ржавые радиаторы и забыли про пожарную сигнализацию
В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»
В Улан-Удэ завершается акция «Коробка храбрости»
Общество, 01.12.2022
Подарки тяжелобольным детям можно подарить до 5 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^