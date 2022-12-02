Киберпреступления в Бурятии держатся на высоком уровне





В прокуратуре Бурятии под председательством заместителя прокурора республики Дмитрия Хобракова с участием ветеранов прокуратуры республики и МВД по республике состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросам противодействия киберпреступлениям.В своём вступлении Дмитрий Хобраков отметил, что уровень криминальных деяний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в республике остаётся высоким. Возросло число преступлений, связанных с мошенничеством, неправомерным доступом к компьютерной информации.- Прокуратурой республики совместно с органами правоохраны утверждён комплексный план мероприятий по профилактике IT-преступлений на 2022-2024 годы, направленный на снижение количества указанных деяний., - сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.Председатель Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александр Муравьев и член совета ветеранов МВД по республике Иван Калашников отметили, что бесконтактный и быстрый способ совершения преступлений делает общество все более уязвимым. Обозначили необходимость проведения просветительской работы с населением, информирования людей о новых способах хищений, используемых мошенниками.В ходе совещания уделено внимание качеству расследования уголовных дел следователями и дознавателями органов внутренних дел.