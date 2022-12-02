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В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии

В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Директора школы привлекли к административной ответственности

Для реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов между министерством образования Бурятии и Турунтаевской специальной коррекционной общеобразовательной школой-интернатом заключено соглашение о предоставлении из бюджета республики субсидии в размере 813 тысяч рублей.

Однако в нарушение закона должностные лицо образовательного учреждения отчёт о достижении результативности предоставления субсидии в региональное министерство не предоставил.

Директору школы-интерната внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, отчёт представлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их предоставления». Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


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