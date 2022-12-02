В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Директора школы привлекли к административной ответственности



Для реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов между министерством образования Бурятии и Турунтаевской специальной коррекционной общеобразовательной школой-интернатом заключено соглашение о предоставлении из бюджета республики субсидии в размере 813 тысяч рублей.



Однако в нарушение закона должностные лицо образовательного учреждения отчёт о достижении результативности предоставления субсидии в региональное министерство не предоставил.



Директору школы-интерната внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, отчёт представлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их предоставления». Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.





