Директора школы привлекли к административной ответственности
Для реализации мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов между министерством образования Бурятии и Турунтаевской специальной коррекционной общеобразовательной школой-интернатом заключено соглашение о предоставлении из бюджета республики субсидии в размере 813 тысяч рублей.
Однако в нарушение закона должностные лицо образовательного учреждения отчёт о достижении результативности предоставления субсидии в региональное министерство не предоставил.
Директору школы-интерната внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, отчёт представлен, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ «Нарушение юридическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их предоставления». Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии школа не отчиталась о полученной субсидии
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