В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества

Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей



В Улан-Удэ начал свою работу открытый фестиваль-конкурс инженерно-технического творчества «Изобретариум - 2023». Принять участие могут три возрастные группы: младшая – от 4 до 8 лет, средняя – от 9 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.



Мероприятие проводится в трёх направлениях:

- «База Знаний» (К участию допускаются проекты, выполненные на основе конструкторов любых производителей);

- «Юный изобретатель» (К участию допускаются робототехнические устройства, способствующие улучшению жизнедеятельности людей и выполненные на основе любого робототехнического конструктора);

- «Шоу роботов» (К участию допускаются командные работы, возрастные ограничения отсутствуют).



К соревнованиям допускаются участники, кто предварительно подал заявку до 1 февраля 2023 года. Все подробности, условия участия и требования к конкурсным работам можно прочитать в положении о фестивале в группе «ВКонтакте» комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Возрастное ограничение 0+

