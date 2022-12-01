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В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества

В Улан-Удэ стартовал фестиваль инженерно-технического творчества
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предлагается создать роботов и устройства, улучшающие жизнь людей

В Улан-Удэ начал свою работу открытый фестиваль-конкурс инженерно-технического творчества «Изобретариум - 2023». Принять участие могут три возрастные группы: младшая – от 4 до 8 лет, средняя – от 9 до 12 лет и старшая – от 13 до 18 лет.

Мероприятие проводится в трёх направлениях:
- «База Знаний» (К участию допускаются проекты, выполненные на основе конструкторов любых производителей);
- «Юный изобретатель» (К участию допускаются робототехнические устройства, способствующие улучшению жизнедеятельности людей и выполненные на основе любого робототехнического конструктора);
- «Шоу роботов» (К участию допускаются командные работы, возрастные ограничения отсутствуют).

К соревнованиям допускаются участники, кто предварительно подал заявку до 1 февраля 2023 года. Все подробности, условия участия и требования к конкурсным работам можно прочитать в положении о фестивале в группе «ВКонтакте» комитета по образованию администрации Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возрастное ограничение 0+
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