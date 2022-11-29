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Браки чаще всего распадаются на севере Бурятии

Браки чаще всего распадаются на севере Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
А самые крепкие семьи оказались в Окинском и Закаменском районах

В Бурятии, как и во многих российских регионах, сохраняется устойчивая тенденция по снижению числа браков и росту разводов. При этом большинство жителей республики предпочитают создавать новые ячейки общества после 35 лет. Если в 2011 году доля мужчин, которые женились в возрасте от 18 до 24 лет, составляла 34,8%, а женщин, выходивших замуж – 47%, то десять лет спустя, в 2021-м, их стало 24% и 33,8% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятстата.

По данным ведомства, в ушедшем 2021 году больше всего браков (в расчёте на 1000 человек) зарегистрировали в Северобайкальске (8) и Северо-Байкальском (7,9) районе, а меньше всего – в Тункинском (4,5), Иволгинском и Кижингинском (4,7).

Если в 2011-ом распадался каждый второй союз, то в 2021-ом – уже более 80%. Рекорд при этом побил Муйский район (120 разводов на 100 браков). Похожая ситуация сложилась в Иволгинском (108), Баунтовском эвенкийском и Кабанском (102). А самые крепкие семьи оказались в Окинском (54 развода на 100 браков) и Закаменском (63).

Чаще всего расстаются люди, прожившие вместе до пяти лет. На втором месте – те, кто состоял в узаконенных отношениях от 5 до 9 лет. После супруги идут на разрыв реже. В 2021-ом на долю тех, кто был вместе менее 5 лет, пришлось 32,6 % от общего числа разводов, от 5 до 9 лет – 30,1%, от 10 до 14 – 18,1%, от 15 до 19 – 8,5 % и 20 лет и более – 10,5 %.

От этого шага многих удерживают дети, особенно если в семье двое и более ребятишек. Однако роль этого фактора в последние годы снижается.

- Доля разводов семей с детьми с 2011 по 2021 год увеличилась в 1,6 раза – с 44,1 % до 71,7 %. При этом число детей, оставшихся в неполных семьях, возросло в 3,6 раза – с 1100 до 3900, – отмечают в Бурятстате.

Чаще сегодня распадаются и многодетные семьи. Если десять лет назад их было 27,1%, то в 2021-ом стало уже 51,4%. Доля мужчин, вступающих в повторный брак, увеличилась с 18,6% до 26,9%, женщин – с 17,3% до 28,2%.



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