Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате

Судебные приставы взыскали более 430 тысяч рублей с работодателя-должника



Более 430 тысяч рублей взыскали судебные приставы с местной энергосбытовой компании в пользу жительницы Улан-Удэ. Такую сумму организация задолжала по заработной плате перед своей сотрудницей.



Оставшись без дохода, женщина обратилась в суд, который постановил взыскать долг с организации. Решение суда работодатель так и не исполнил, в связи с чем была вынуждена вмешаться служба судебных приставов.



- Судебный пристав-исполнитель установил ограничение на расходные кассовые операции работодателя и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах компании. В результате за два месяца весь долг по заработной плате был погашен, - сообщили в УФССП по Бурятии.





