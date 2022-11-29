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Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате

Жительница Улан-Удэ через суд выбила крупный долг по зарплате
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Судебные приставы взыскали более 430 тысяч рублей с работодателя-должника

Более 430 тысяч рублей взыскали судебные приставы с местной энергосбытовой компании в пользу жительницы Улан-Удэ. Такую сумму организация задолжала по заработной плате перед своей сотрудницей.

Оставшись без дохода, женщина обратилась в суд, который постановил взыскать долг с организации. Решение суда работодатель так и не исполнил, в связи с чем была вынуждена вмешаться служба судебных приставов.

- Судебный пристав-исполнитель установил ограничение на расходные кассовые операции работодателя и обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчётных счетах компании. В результате за два месяца весь долг по заработной плате был погашен, - сообщили в УФССП по Бурятии.


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