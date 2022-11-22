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В Улан-Удэ прошёл ветеранский чемпионат по волейболу

В Улан-Удэ прошёл ветеранский чемпионат по волейболу
Общество,  Фото:пресс-служба БРО «Динамо»
Соревнования выиграла команда УФНС по РБ

В спортивном зале МВД по Бурятии состоялся чемпионат по волейболу среди ветеранов органов безопасности и правопорядка. Соревнования были посвящены столетию службы уголовного розыска МВД по РБ.

Чемпионат стал завершающим видом спартакиады БРО «Динамо» среди ветеранов. В турнире приняло участие более 60 спортсменов из 6 команд коллективов физической культуры.

Соревнования проходили в три этапа: групповой, полуфинальный, и финальный. На групповом этапе команды играли по круговой системе.

По итогам игр, на высшую ступень пьедестала поднялась команда УФНС России по РБ. Почётное второе место заняла команда УФСБ России по Бурятии. Бронзовым призёром соревнований стала команда УФСИН России по республике. Победители награждены кубками, медалями, дипломами, футболками и ценными подарками. Об этом сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
Улан-Удэ Бурятия спорт волейбол чемпионат

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