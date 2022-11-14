В Улан-Удэ около 7% новорождённых оказываются в реанимации

В Городском перинатальном центре работает трёхуровневая система медицинской помощи недоношенным детям



В воскресенье, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребёнка - праздник, направленный на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их уровня жизни. Специально к этой дате специалисты Городского перинатального центра (ГПЦ) Бурятии рассказали о «торопыжках» - детях, которые появляются на свет раньше времени.



- Таким «торопыжкам» уделяется особое внимание в Городском перинатальном центре, ведь чем раньше малыш родился, тем больше ему «придется нагонять». В Городском перинатальном центр Улан-Удэ центре внедрена и успешно работает трёхуровневая система медицинской помощи недоношенным детям, - рассказали в городском перинатальном центре.



По статистике, около 7 % детей, рожденных в ГПЦ, нуждаются в наблюдении и лечении в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), из них 80 % нуждаются в респираторной поддержке



- Наше отделение реанимации является первой ступенью системы лечения и наблюдения за недоношенными детьми. Наша команда делает все возможное, чтобы они быстро поправлялись. Неправильные действия могут прийти к прогрессированию паталогических изменений в организме ребенка. Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся. Но ничто не сравнится с радостью и благодарностью родителей за их спасенного ребёнка, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Дашинимаев.

