В Городском перинатальном центре работает трёхуровневая система медицинской помощи недоношенным детям
В воскресенье, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребёнка - праздник, направленный на привлечение внимания к проблемам детей и улучшение их уровня жизни. Специально к этой дате специалисты Городского перинатального центра (ГПЦ) Бурятии рассказали о «торопыжках» - детях, которые появляются на свет раньше времени.
- Таким «торопыжкам» уделяется особое внимание в Городском перинатальном центре, ведь чем раньше малыш родился, тем больше ему «придется нагонять». В Городском перинатальном центр Улан-Удэ центре внедрена и успешно работает трёхуровневая система медицинской помощи недоношенным детям, - рассказали в городском перинатальном центре.
По статистике, около 7 % детей, рожденных в ГПЦ, нуждаются в наблюдении и лечении в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), из них 80 % нуждаются в респираторной поддержке
- Наше отделение реанимации является первой ступенью системы лечения и наблюдения за недоношенными детьми. Наша команда делает все возможное, чтобы они быстро поправлялись. Неправильные действия могут прийти к прогрессированию паталогических изменений в организме ребенка. Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся. Но ничто не сравнится с радостью и благодарностью родителей за их спасенного ребёнка, - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Дашинимаев.
В Улан-Удэ около 7% новорождённых оказываются в реанимации
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ребята Селенгинского центра помощи семьи и детям репетируют мини-версию «Щелкунчика»
Также для получателей социальных услуг начала работать фитобочка
Датрина Ивановна родилась 14 ноября 1932 года
Среди победителей конкурса – педагоги общеобразовательных организаций Улан-Удэ
Испытания стартуют в середине ноября
Она появится на территории 110-го квартала
Экоакция «Крышечки в дело» проходила в течение нескольких месяцев
В столице области поздравления с редким юбилеем принимала чета Колесниковых
Победу одержала команда из Улан-Удэ
Церемония прошла в сельском поселении «Дунда-Киретское»
Рассматриваются площадки в Большом Голоустном, Тальцах, Утулике и Бугульдейке
Названы победители первенства республики среду ветеранских команд
Деньги переведут единым платежом в течение ближайшей недели
«Золото» соревнований завоевали спортсменки команды «Комсомолл 1»
Определены победители выставки-конкурса «Дулаан шэмэг»