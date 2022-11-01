Из Байкальска отправят открытки с приветом из клубничной столицы Сибири













5 ноября в Байкальске все желающие смогут подписать и бесплатно отправить эти открытки близким по всей России. В 14:00 в библиотеке в микрорайоне Гагарина и в 16:00 в Доме культуры «Юбилейный» организаторы конкурса проведут мастер-классы (0+) по заполнению открыток, покажут, как правильно наклеивать марки, а после встреч отправят открытки Почтой России. Вход на события свободный.



Те, кто не могут подойти на встречи в Байкальске, но тоже хотят отправить или получить открытки, могут заполнить форму по ссылке vk.cc/ci9oUw — нужно оставить имя и фамилию отправителя, адрес получателя и короткое сообщение для него. По этим данным организаторы сами отправят открытки. 5 ноября в Байкальске все желающие смогут подписать и бесплатно отправить эти открытки близким по всей России. В 14:00 в библиотеке в микрорайоне Гагарина и в 16:00 в Доме культуры «Юбилейный» организаторы конкурса проведут мастер-классы (0+) по заполнению открыток, покажут, как правильно наклеивать марки, а после встреч отправят открытки Почтой России. Вход на события свободный.Те, кто не могут подойти на встречи в Байкальске, но тоже хотят отправить или получить открытки, могут заполнить форму по ссылке vk.cc/ci9oUw — нужно оставить имя и фамилию отправителя, адрес получателя и короткое сообщение для него. По этим данным организаторы сами отправят открытки.









Всего на конкурс «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири» поступило 70 работ от 50 жителей Байкальска.



- Принять участие в конкурсе могли исключительно жители Байкальска без ограничения по возрасту. Для нас было важно привлечь к сотворчеству именно местных — тех, кто родился в Байкальске и живет там сейчас. Темой конкурса и главной героиней открыток стала клубника — ягода, с выращиванием которой в городе связаны большинство семей. Байкальск — клубничная столица Сибири! И с этим утверждением согласны байкальчане. Каждая работа конкурса пронизана любовью к родному городу и его истории. Открытки на конкурс приготовили и совсем маленькие дети, и школьники, и взрослые. Голосовать байкальчане приходили семьями, студенческими группами, компаниями и поодиночке. Здорово, что так много людей захотели поделиться своим личным взглядом на родной город на берегу Байкала, - рассказала руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова. Всего на конкурс «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири» поступило 70 работ от 50 жителей Байкальска.- Принять участие в конкурсе могли исключительно жители Байкальска без ограничения по возрасту. Для нас было важно привлечь к сотворчеству именно местных — тех, кто родился в Байкальске и живет там сейчас. Темой конкурса и главной героиней открыток стала клубника — ягода, с выращиванием которой в городе связаны большинство семей. Байкальск — клубничная столица Сибири! И с этим утверждением согласны байкальчане. Каждая работа конкурса пронизана любовью к родному городу и его истории. Открытки на конкурс приготовили и совсем маленькие дети, и школьники, и взрослые. Голосовать байкальчане приходили семьями, студенческими группами, компаниями и поодиночке. Здорово, что так много людей захотели поделиться своим личным взглядом на родной город на берегу Байкала, - рассказала руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова.











Фонд «Возрождение Земли Сибирской» напечатал 10 открыток, которые победили в городском конкурсе «Привет из Байкальска — клубничной столицы Сибири». Каждую — тиражом по 500 штук.Открытки придумали и нарисовали юные жители Байкальска в возрасте от 7 до 17 лет.