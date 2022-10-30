В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков
Сегодня столицу Бурятии накрыло снегом.
- Комбинат по благоустройству ранее подготовил необходимую спецтехнику, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопада. Уже в семь утра четыре пескоразбрасывателя комбината приступили к подсыпке городских дорог, чтобы обеспечить безопасное движение горожан, - сообщают в администрации Улан-Удэ.
- В первую очередь, силы направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. В настоящее время мы продолжаем работу, - пояснил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.
За два часа работы в городе подсыпано более 10 опасных участков на улицах Панорамная, Вакарина, подъём в мкрн. Стеклозавод и др.
- Просим жителей Улан-Удэ быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц можно сообщить по тел. круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646; 380-838, - отметили в мэрии.
В Улан-Удэ коммунальщики подсыпают дороги
Общество, Фото:
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