Жительница Читы отпраздновала столетний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Именинница – участница Великой Отечественной войны



Сегодня, 28 октября, в Чите со столетним юбилеем поздравляли участницу Великой Отечественной войны Антонину Петровну Фадееву, которая 23 года проработала председателем Читинского областного комитета Красного Креста и всю жизнь служила на благо людей.



Поздравить юбиляра пришли представители правительства края, администраций Читы и Ингодинского района, а также ветеранской организации. Антонина Петровна поблагодарила за поздравления и внимание, оказанные в честь её сотого дня рождения, и подчеркнула, что всегда активно откликается на возможность пообщаться с молодёжью.



Антонина Петровна Фадеева родилась 28 октября 1922 года в городе Ногинске Московской области в многодетной семье. После окончания школы-семилетки она поступила в Ногинскую фельдшерско-акушерскую школу. Училась, а летом работала медицинской сестрой и уборщицей в пионерском лагере. После окончания фельдшерско-акушерской школы собиралась поступить в институт, но началась война. С 1942 по 1943 годы работала в эвакогоспиталях. В январе 1943 года по призыву ЦК ВЛКСМ она добровольцем ушла на фронт, служила в 183 стрелковом полку 33 Армии. Принимала участие в освобождении Калужской, Смоленской, Витебской областей, Орши.



- Это были трудные дни. Мы девушки, наряду с мужчинами, делили все тяготы войны: и вражеский обстрел, и ночные проходы по минным полям, архитрудную работу в палатках, блиндажах, окопах по оказанию помощи раненым. День начинался с рассветом и заканчивался поздно ночью. Но мы тогда были большими оптимистами, старались не хныкать от трудностей, - рассказала Антонина Петровна.



В 1952-1954 годах она училась на факультете журналистики Читинской областной партийной школы и после недолгой работы инспектором лечебного сектора Облздравотдела в октябре 1954 года была избрана председателем Читинского областного комитета Красного Креста. Вела большую общественную работу. 28 лет была ответственным секретарём секции ветеранов войны при Читинском городском совете ветеранов. Помимо военных наград: ордена Отечественной войны, многочисленных медалей, в том числе медали имени Георгия Жукова, за трудовую доблесть – она награждена орденом Знак Почёта. Более 50 лет её труд был связан с забайкальским здравоохранением, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



