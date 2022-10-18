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Сотрудники Иркутского зоосада выхаживают найденную в парке черепаху

Сотрудники Иркутского зоосада выхаживают найденную в парке черепаху
Общество,  Фото:Иркутский зоосад
Вероятно, прежние хозяева черепаху выбросили

Найденную в парке черепаху выхаживают сотрудники Иркутского зоосада. Животное передали иркутяне, которые случайно обнаружили его во время летней прогулки по городу. Рептилия была в крайне истощённом состоянии и поначалу отказывалась от еды, кормить её приходилось практически насильно. У своих спасителей среднеазиатская сухопутная черепаха прожила несколько месяцев и лишь недавно переехала в зоосад, сообщает пресс-служба учреждения.

Несмотря на достойный уход, который обеспечили нашедшие рептилию люди, она до сих пор находится в нестабильном состоянии и очень медленно набирает вес. Из-за долговременного неправильного питания и нехватки витаминов у животного деформирован панцирь.

Сухопутные черепахи довольно требовательны в содержании. Только при обустройстве террариума для них нужно учитывать множество факторов: наличие ультрафиолетовой лампы, подходящего грунта, камней для стачивания когтей и т.д. Рацион этих рептилий тоже достаточно разнообразен и должен включать в себя витаминные и минеральные добавки.

- История нашего нового питомца – показательный пример безответственного отношения людей к животным. Черепаху либо потеряли, либо намеренно выбросили, - отмечают сотрудники Иркутского зоосада. – Решив завести домашнего любимца, прежде всего, осознайте, что это живое существо, и ему потребуется ваша постоянная многолетняя забота. Та же среднеазиатская черепаха может прожить более полувека, и все это её хозяевам придётся ухаживать за ней.

черепаха

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