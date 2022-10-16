Мероприятие пройдёт в рамках Недели бурятского языка
21 октября в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки республики в рамках Недели бурятского языка состоится диктант на бурятском языке.
- В рамках Недели бурятского языка в Национальной библиотеке состоится диктант на бурятском языке. Попробовать свои силы смогут все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста. Я желаю удачи всем участникам! - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Цель мероприятия - сохранение бурятского языка, повышение грамотности среди населения. Принять участие в диктанте и проверить свои силы могут все желающие, участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация не требуется, сообщили в библиотеке.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоится диктант на бурятском языке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина использовал чужую топливную карту и купил свыше 500 литров дизтоплива
Мероприятие пройдёт в рамках Недели бурятского языка
Обвиняемый вынес тело знакомого в подъезд, но уйти не успел
Они складывали продукты в тележку, затем переходили в место, которое не охватывают камеры видеонаблюдения, и перекладывали товар в свои сумки
В прокуратуре сообщили, что «в сгоревшей квартире проживали граждане без законных оснований»
Днём по республике +4, +9, местами по северу до 0
Женщину лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, связанные с ведением бухгалтерской деятельности
Мужчина угрожал трубой в аптеке
Проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему завершена
Апелляционная жалоба подсудимого отклонена краевым судом
В программе фестиваля: книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и иллюстраторами России и Монголии
Причинён ущерб в 1,9 млн рублей
Преступление произошло летом прошлого года
В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов
Подсудимый вину не признал, пояснив, что просто оттолкнул женщину