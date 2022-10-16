В Улан-Удэ состоится диктант на бурятском языке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие пройдёт в рамках Недели бурятского языка



21 октября в 14:00 в зале деловых встреч и переговоров Национальной библиотеки республики в рамках Недели бурятского языка состоится диктант на бурятском языке.



- В рамках Недели бурятского языка в Национальной библиотеке состоится диктант на бурятском языке. Попробовать свои силы смогут все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста. Я желаю удачи всем участникам! - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Цель мероприятия - сохранение бурятского языка, повышение грамотности среди населения. Принять участие в диктанте и проверить свои силы могут все желающие, участие в мероприятии бесплатное, предварительная регистрация не требуется, сообщили в библиотеке.



Возрастное ограничение 6+

