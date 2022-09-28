На границе в Бурятии изъяли сушёный творог и мясо из Монголии

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукты отправили обратно в Монголию



В пункте пропуска «Кяхта» во время досмотра автомобиля, ехавшего из Монголии в Россию, государственные инспекторы управления Россельхознадзора изъяли «запрещёнку». Граждане Монголии и России пытались ввезти 3 кг мяса, 4 кг сушёного творога.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении. Творог и мясо изъяты и отправлены обратно в Монголию.

