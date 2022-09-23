23 сентября

22 сентября

Популярное

Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию

Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К частичной мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов

Министерство обороны России сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

В сообщении Минобороны говорится о том, что речь идёт о специалистах, имеющих высшее образование по соответствующим специальностям.

Итак, не будут привлекаться на военную службу по частичной мобилизации граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

- В аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

- В российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

- В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

- В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в соответствии с законом не будут призываться:

• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

• признанные временно не годными по состоянию здоровья;

• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;

• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

• те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

частичная мобилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Общественная наблюдательная комиссия посетила колонию в Улан-Удэ
Общественная наблюдательная комиссия посетила колонию в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2022
Они посетили швейный цех и ознакомились с условиями труда осуждённых
Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию
Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию
Общество, 23.09.2022
К частичной мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов
На берегу одного из заливов Байкала запретили ставить палатки
На берегу одного из заливов Байкала запретили ставить палатки
Общество, 23.09.2022
Запрет будет действовать на острове Ольхон
В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
В Бурятии часть ЗАГСов перешли на работу только для мобилизованных
Общество, 23.09.2022
Мобилизованные могут успеть вступить в брак, зарегистрировать детей, установить отцовство
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Для Тункинского нацпарка в Бурятии разрабатывают новый сайт
Общество, 23.09.2022
На новом сайте планируют добавить много новых функций
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
В Бурятии с начала года произошло 40 ДТП с участием автобусов
Общество, 23.09.2022
Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют автобусы
В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
В Бурятии собирают одежду и медикаменты для мобилизованных
Общество, 23.09.2022
Материальную поддержку мобилизованным собирают центры добровольчества
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
В Бурятии сельхозучасток зарос травой
Общество, 23.09.2022
Собственникам выданы предостережения
Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Сражение маралов попало на видео в Бурятии
Общество, 23.09.2022
Маралов во время гона зафиксировала видеоловушка Тункинского нацпарка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^