Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию

К частичной мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов
Министерство обороны России сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
В сообщении Минобороны говорится о том, что речь идёт о специалистах, имеющих высшее образование по соответствующим специальностям.
Итак, не будут привлекаться на военную службу по частичной мобилизации граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
- В аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
- В российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
- В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
- В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.
Ранее сообщалось, что в соответствии с законом не будут призываться:
• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
• признанные временно не годными по состоянию здоровья;
• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;
• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
• те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию
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