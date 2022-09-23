Минобороны расширило список не попадающих под частичную мобилизацию

К частичной мобилизации не привлекут работников IT, связи, СМИ и финансов



Министерство обороны России сообщило о непривлечении к частичной мобилизации отдельных категорий граждан, работающих в сфере IT, информации и связи, СМИ, в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.



В сообщении Минобороны говорится о том, что речь идёт о специалистах, имеющих высшее образование по соответствующим специальностям.



Итак, не будут привлекаться на военную службу по частичной мобилизации граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:



- В аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;



- В российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;



- В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;



- В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.



Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ.



Ранее сообщалось, что в соответствии с законом не будут призываться:



• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;



• признанные временно не годными по состоянию здоровья;



• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидом I группы;



• имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;



• те, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.



