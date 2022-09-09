В рамках Книжного салона пройдёт встреча с организатором фестиваля «Тоонто нютагайм баялиг»
23 сентября в Улан-Удэ состоится встреча с Раджаной Будаевой, модельером, директором академии дизайна и моды «Алан Гуа» и организатором III межрегионального этнокультурного фестиваля национальных костюмов «Тоонто нютагайм баялиг». Мероприятие пройдёт в рамках XXVII Книжного салона. Встреча начнётся в 13:00 и будет проведена в лектории «Слово» читального зала национальной библиотеки РБ.
В рамках встречи с модельером будет организован показ авторских коллекций современных стилизованных костюмов народов Бурятии.
Помимо модного показа, гости площадки станут участниками мастер-класса по бурятской национальной игре «Барагай наадан», сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ покажут национальные костюмы народов Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее на месте площадки находились гаражи
Регион присоединится ко Всероссийскому дню трезвости
Проект проходит государственную экспертизу
В творческих встречах примут участие родственники писателей, литературоведы, деятели культуры и искусства
Открылся новый корпус республиканского центра образования
В столице Бурятии пройдут соревнования по ралли спринту
Этому поспособствовала жаркая погода на этой неделе
Именинница проживает в Заиграевском районе
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер
Ещё две камеры на дорогах республики переустановили с прежних мест
Совсем скоро два новых автобуса «Волгабас» выйдут на маршрут
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки
Ещё более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители