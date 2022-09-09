В Улан-Удэ покажут национальные костюмы народов Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В рамках Книжного салона пройдёт встреча с организатором фестиваля «Тоонто нютагайм баялиг»



23 сентября в Улан-Удэ состоится встреча с Раджаной Будаевой, модельером, директором академии дизайна и моды «Алан Гуа» и организатором III межрегионального этнокультурного фестиваля национальных костюмов «Тоонто нютагайм баялиг». Мероприятие пройдёт в рамках XXVII Книжного салона. Встреча начнётся в 13:00 и будет проведена в лектории «Слово» читального зала национальной библиотеки РБ.



В рамках встречи с модельером будет организован показ авторских коллекций современных стилизованных костюмов народов Бурятии.



Помимо модного показа, гости площадки станут участниками мастер-класса по бурятской национальной игре «Барагай наадан», сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение 6+

