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В Улан-Удэ покажут национальные костюмы народов Бурятии

В Улан-Удэ покажут национальные костюмы народов Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В рамках Книжного салона пройдёт встреча с организатором фестиваля «Тоонто нютагайм баялиг»

23 сентября в Улан-Удэ состоится встреча с Раджаной Будаевой, модельером, директором академии дизайна и моды «Алан Гуа» и организатором III межрегионального этнокультурного фестиваля национальных костюмов «Тоонто нютагайм баялиг». Мероприятие пройдёт в рамках XXVII Книжного салона. Встреча начнётся в 13:00 и будет проведена в лектории «Слово» читального зала национальной библиотеки РБ.

В рамках встречи с модельером будет организован показ авторских коллекций современных стилизованных костюмов народов Бурятии.

Помимо модного показа, гости площадки станут участниками мастер-класса по бурятской национальной игре «Барагай наадан», сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ Творческая встреча мода модный показ национальная одежда Бурятия традиционные игры книжный салон библиотека

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