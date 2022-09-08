08 сентября

07 сентября

Популярное

Бурятские врачи развеяли распространённый миф о самогоне

Бурятские врачи развеяли распространённый миф о самогоне
Общество, 
Врач наркодиспансера рассказала о химическом составе самогона

Врач химико-токсикологической лаборатории республиканского наркологического диспансера Елена Занданова развеяла распространённый миф о «безвредности» самогона. Она пояснила, что особых отличий самогона от промышленно производимых спиртных напитков нет. Он также пагубно действует на все органы и формирует зависимость.

- Разберём химический состав самогона. Часто люди выбирают самогон из-за его дешевизны и доступности. Также существует ложное убеждение о его более высоком качестве и безопасности алкогольных напитков домашнего приготовления. Химический состав самогона мало отличается от промышленно производимых дистиллированных алкогольных напитков, различается в зависимости от технологии приготовления и вида алкогольного сырья, рассказала Елена Занданова.

По её словам, чаще всего самогон изготовлен из чистого спирта, сахара и патоки. Также используют приём настаивания продукта на растительном или ином сырье для вкуса и окрашивания. Содержание этанола в среднем составляет 41,5%. По химическому составу присутствует метанол, этилацетат, значительное количество изовалериановой кислоты и ацетон. Если в составе присутствуют компоненты эфироальдегидной фракции, высшие спирты, кислоты (также в посте минздрава сообщалось о присутствии лимонена – прим. ред.) и сивушное масло, значит, нарушены правила перегонки, а также присутствуют дефекты изготовления на этапах ферментации, использован некачественный состав сырья, например, технический спирт. Такой продукт обладает повышенной токсичностью.

- Нельзя утверждать, что самогон лучше промышленно производимых спиртных напитков, он так же пагубно действует на все органы и системы и формирует зависимость. Будьте здоровы, живите трезво! – призвала жителей Елена Занданова.



спиртные напитки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятские врачи развеяли распространённый миф о самогоне
Бурятские врачи развеяли распространённый миф о самогоне
Общество, 08.09.2022
Врач наркодиспансера рассказала о химическом составе самогона
Николай Валуев пригласил на чемпионат России по боксу в Чите
Николай Валуев пригласил на чемпионат России по боксу в Чите
Общество, 08.09.2022
Чемпионат пройдёт с 29 сентября по 8 октября
В Бурятии нашли невежественных членов УИК
В Бурятии нашли невежественных членов УИК
Общество, 08.09.2022
Мужчина безуспешно ждал объяснений три часа
За месяц из районов Бурятии эвакуировали 30 пациентов с инсультом
За месяц из районов Бурятии эвакуировали 30 пациентов с инсультом
Общество, 08.09.2022
Большинство пациентов транспортировали самолётом
Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в России
Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в России
Общество, 08.09.2022
Этап по физической подготовке и спортивному ориентированию Виктор Филиппов преодолел с неплохим результатом
«Большая удача»: На Байкале запечатлели краснокнижного сурка
«Большая удача»: На Байкале запечатлели краснокнижного сурка
Общество, 08.09.2022
Встретить загадочного зверька удаётся очень редко
В Бурятии дети добираются в школу по полуразобранному мосту
В Бурятии дети добираются в школу по полуразобранному мосту
Общество, 08.09.2022
Жители Кяхты жалуются на неоконченный ремонт моста
В Бурятии сельхозучастки заросли деревьями
В Бурятии сельхозучастки заросли деревьями
Общество, 08.09.2022
Владельцам наделов объявлено предостережение
В Бурятии клещи за неделю укусили 54 человека
В Бурятии клещи за неделю укусили 54 человека
Общество, 08.09.2022
Сезон активности клещей продолжается
В Бурятии скотину вакцинируют от ящура
В Бурятии скотину вакцинируют от ящура
Общество, 08.09.2022
Последний случай заболевания был зарегистрирован почти 60 лет назад
В Бурятии затянулось строительство новой школы
В Бурятии затянулось строительство новой школы
Общество, 08.09.2022
По словам подрядчика, строители не хотят ехать в удалённый район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^