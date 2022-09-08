Бурятские врачи развеяли распространённый миф о самогоне











Врач химико-токсикологической лаборатории республиканского наркологического диспансера Елена Занданова развеяла распространённый миф о «безвредности» самогона. Она пояснила, что особых отличий самогона от промышленно производимых спиртных напитков нет. Он также пагубно действует на все органы и формирует зависимость.- Разберём химический состав самогона. Часто люди выбирают самогон из-за его дешевизны и доступности. Также существует ложное убеждение о его более высоком качестве и безопасности алкогольных напитков домашнего приготовления. Химический состав самогона мало отличается от промышленно производимых дистиллированных алкогольных напитков, различается в зависимости от технологии приготовления и вида алкогольного сырья, рассказала Елена Занданова.По её словам, чаще всего самогон изготовлен из чистого спирта, сахара и патоки. Также используют приём настаивания продукта на растительном или ином сырье для вкуса и окрашивания. Содержание этанола в среднем составляет 41,5%. По химическому составу присутствует метанол, этилацетат, значительное количество изовалериановой кислоты и ацетон. Если в составе присутствуют компоненты эфироальдегидной фракции, высшие спирты, кислоты (также в посте минздрава сообщалось о присутствии лимонена – прим. ред.) и сивушное масло, значит, нарушены правила перегонки, а также присутствуют дефекты изготовления на этапах ферментации, использован некачественный состав сырья, например, технический спирт. Такой продукт обладает повышенной токсичностью.- Нельзя утверждать, что самогон лучше промышленно производимых спиртных напитков, он так же пагубно действует на все органы и системы и формирует зависимость. Будьте здоровы, живите трезво! – призвала жителей Елена Занданова.