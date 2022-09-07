В Улан-Удэ стартовала «Театральная неделя»

6 сентября открылся фестиваль постановок народных и любительских театральных коллективов



В столице Бурятии стартовала «Театральная неделя». Фестиваль любительских театральных коллективов открылся 6 сентября торжественной церемонией чествования народных театров: Кижингинского, Курумканского, Дутулурского, Баянгольского, а также театральных студий Иволгинского, Селенгинского районов. Коллективы представили видеовизитки, в которых показали свои репетиции, сцену и закулисье.



В Улан-Удэ на фестиваль приехал московский актёр театра и кино Алексей Размахов. Столичный артист также является режиссёром-постановщиком центрального академического театра Российской Армии, театра имени Ермоловой, проекта «Открытая сцена», музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Кроме этого, работает старшим преподавателем факультета новых направлений сценических искусств, кафедры саунд-драмы государственного института театрального искусства (ГИТИС), преподавателем актёрского мастерства кафедры режиссуры игрового фильма всероссийского государственного института кинематографии (г. Москва).



Почётный гость «Театральной недели» возглавит жюри фестиваля. Он просмотрит все конкурсные работы. После каждого показа состоится обсуждение спектакля, коллективы получат возможность услышать от мастера рекомендации и замечания по своей работе. Также Алексей Размахов станет спикером творческой лаборатории актёрского мастерства, которая проходит в рамках фестиваля, и проведёт творческую встречу с участниками театральных коллективов.



На открытии фестиваля гость из Москвы пожелал всем удачи, уверенности, творчества и вдохновения:



– Я жду от фестиваля вдохновения! Приехал вдохновляться от вашего творчества. Абсолютно правильно замечено, что в глубинке можно найти алмазы, может немного не огранённые, но тем не менее настоящие, исконные. Обычно своим актёрам перед выходом на сцену я говорю и сейчас хочется сказать участникам фестиваля: умудритесь получить удовольствие от того что вы будете делать. Умудритесь получить задор той энергии, запал, который вы потом ещё долго-долго будете вспоминать. Получите удовольствие от творчества, обменяйтесь энергией! Потому что театр – это, прежде всего, живая энергия, которая даёт нам силы двигаться вперёд, – заявил Алексей Размахов.



Также на открытие зрителей приветствовал Артём Баскаков, режиссёр, директор молодёжного художественного театра Улан-Удэ. Творческие номера подарили артисты профессиональных театров республики: Лия Балданова и Баир Жамбалов (ГБАТОиБ им. Г. Цыдынжапова), Жажан и Болот Динганорбоевы (ГБАТД им. Х. Намсараева), Ольга Кудряшова (ГРДТ им. Н. Бестужева), артисты молодёжного художественного театра и театра кукол «Ульгэр», школа танца «Байкал-Идель», ведущие церемонии Аюр Доржиев и Лариса Михайлова (ГРДТ им. Н. Бестужева).



Народные и любительские театральные коллективы покажут спектакли с 6 по 9 сентября на сцене и в театральной юрте на площади Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева. В программу недели включены творческая лаборатория для любительских театральных коллективов, мастер-классы.



В завершении фестиваля лучших актёров, режиссёров и постановки наградят дипломами и кубками, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+

