В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Маршрут презентуют на форуме «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу»



Очередным локальным событийным мероприятием в Бурятии станет туристский форум «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу». Он пройдёт 3-4 сентября в Селенгинском районе, возле села Селендума.



- Мы хотим представить туристический форум с таким романтическим названием «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу». Он будет проходить 3-4 сентября возле села Селендума. Если посмотреть на карту, то путь с Кяхты до Байкала самый прямой – это Удунгинский тракт, он начинался с села Селендума, где располагалась ставка бурятского тайши, пролегал через живописнейший Хамар-Дабан и выходил к Байкалу у станции Мысовой, - поделились министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



Открытие туристского форума состоится в новом комплексе «Дом казака», где гостей встретят по казачьим обычаям. Гостям и туристам представят выставку с уникальными историческими фотографиями и документами, связанными с Удунгинским трактом и его основателем Юмжапом Лумбуновым.



В «Доме казака» будет воссоздана историческая казачья изба прошлых лет – там будет и мебель, и утварь, и одежда казаков тех мест прошлого века.



После официальной части состоится подписание соглашений сотрудничестве между ведущими туроператорами и администрацией Селенгинского района. Для гостей же в это время будут работать три площадки. На первой из них – «Самовар и традиции русского чаепития» - гости узнают о приготовлении традиционного чая с пирогами. Вторая площадка будет называться «Золото Селенги: Облепиховый аромат» (облепиха считается одним из брендов Селенгинского района). Третья площадка – это «Бурятское гостеприимство». Здесь участников научат основам традиционного бурятского чая и дадут мастер-класс по приготовлению боов.



- В час дня после открытия «Дома казака» мы переходим на площадку стадиона «Школьник», где пройдут казачьи игры «Казачий сполох». Все участники посоревнуются в строевой и тактической подготовке, преодолении казачьей полосы препятствий, - сообщил председатель комитета по организационно-правовой работе администрации Селенгинского района Юрий Гребнев.



В «Казачьем сполохе» примут участие команды из Селенгинского, Кяхтинского, Джидинского районов, также организаторы приглашали казаков из Закамны и Иркутской области. Ориентировочно ожидается 150 участников казачьих игр.



На 15 часов запланирован «гвоздь» форума – открытие туристской тропы по сохранившемуся участку Удунгинского купеческого тракта.



- Живописные виды леса и гор не оставят никого равнодушным. Также мы можем осуществить трекинг по сохранившемуся участку тропы Удунгинского тракта протяжённостью более двух километров, которая поможет нам всем погрузиться в историческую атмосферу чайного пути. Всех участников трекинга также будет ждать викторина, а для школьников по тропе пройдут живые уроки истории, - сообщил Юрий Гребнев.



На нынешней туристской тропе раньше проходили обозы с чаем. Маршрут кяхтинское купечество выбрало как наиболее доступный путь к Байкалу, с наиболее лёгкими перевалами и максимально доступный для колесного движения. Путь, который назвали Удунгинский тракт, был проведён в 1880-х годах.



- Как известно, Великий чайный путь на территории российской Империи начинался с города Кяхта. Если посмотреть по карте, из Кяхты до Байкала это наиболее прямой путь: Удунгинский тракт, до Байкала, а потом уже до Иркутска. Поэтому мы сейчас воссоздаём этот Удунгинский тракт, хотим возродить его былую славу, былой успех именно вот этого пути. Он проходит через Хамар-Дабан, по самым таким живописным, красивым участкам. Рядом находится Байкальский заповедник с одной стороны. С другой стороны находится большой Хамар-Дабан, малый Хамар-Дабан, и проходя по этим уютным горным долинам, конечно, туристы испытывают самые незабываемые впечатления, - отметил министр туризма Алдар Доржиев.



Сам маршрут от села Селендума до Мысовой – около 100 километров. Из них на сегодняшний день настилом, смотровыми площадками, местами отдыха оборудовано пока два километра.



В 16 часов праздник развернётся на центральной площади села Селендума. Там состоятся народные гуляния, выставка-продажа сувениров и гала-концерт творческих коллективов Селенгинского района.



- Мы приглашаем всех гостей – туристов, жителей Бурятии в наш Селенгинский район, в село Селендума. Всего 160 километров, и вы сможете погрузиться в историческую атмосферу Великого чайного пути, Удунгинского купеческого тракта, - призывают организаторы.





Возрастное ограничение 0+



