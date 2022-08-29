Учитель из Бурятии стал победителем международного «Праздника Топора»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Хоринского района

Представитель Хоринского района успешно выступил на фестивале народных ремёсел



Житель Хоринского района Бурятии Сокто Дашиев занял первое место на XIII международном фестивале народных ремёсел «Праздник Топора». Фестиваль проходил во второй половине августа в городе Томск.



- Этот ежегодный фестиваль имеет грандиозный формат. Здесь соревнуются мастера из 45 регионов России и 10 стран мира. Целью «Праздника Топора» является сохранение и популяризация мировых национальных особенностей художественной обработки дерева, - сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.



На фестивале были развёрнуты четыре конкурсные поляны: «Деревянное мастерство», «У каждой наковальни свой голос», «Глиняный сказ» и «Берестяной хоровод». Учитель технологии Тохорюктинской школы Сокто Очирович Дашиев занял первое место в конкурсе «Жильё из бересты» III межрегионального конкурса мастеров по художественной обработке бересты «Берестяной хоровод».

