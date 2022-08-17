Сотрудники мэрии Улан-Удэ в отпуск отправились добровольцами на Донбасс

















Сотрудники администрации Улан-Удэ на время своих отпусков стали добровольцами на Донбассе. Там они провели уже целый месяц (отметим, у муниципальных служащих отпуск – 36 дней).Елена Быкова – ведущий эксперт управления по развитию гражданских инициатив администрации, мама троих детей. Она заявила, что чужой беды не бывает, и поэтому сразу приняла решение присоединиться к гуманитарной миссии.- Нашу помощь ждут дети и пожилые люди и, конечно же, наши ребята. Вода, продукты питание - это сейчас самое необходимое. Только вместе мы сила. Благодаря такой команде мы справились с поставленной перед нами задачей. Очень благодарна своей семье и близким за поддержку, - поделилась впечатлениями Елена.Виктор Зайцев, ведущий эксперт управления по развитию гражданских инициатив администрации, отец пятерых детей, сейчас продолжает работать на Донбассе. За рулём грузового автомобиля он доставляет гуманитарную помощь жителям.