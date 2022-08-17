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Сотрудники мэрии Улан-Удэ в отпуск отправились добровольцами на Донбасс

Сотрудники мэрии Улан-Удэ в отпуск отправились добровольцами на Донбасс
Общество,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Елена Быкова и Виктор Зайцев присоединились к гуманитарной миссии

Сотрудники администрации Улан-Удэ на время своих отпусков стали добровольцами на Донбассе. Там они провели уже целый месяц (отметим, у муниципальных служащих отпуск – 36 дней).

Елена Быкова – ведущий эксперт управления по развитию гражданских инициатив администрации, мама троих детей. Она заявила, что чужой беды не бывает, и поэтому сразу приняла решение присоединиться к гуманитарной миссии. 

- Нашу помощь ждут дети и пожилые люди и, конечно же, наши ребята. Вода, продукты питание - это сейчас самое необходимое. Только вместе мы сила. Благодаря такой команде мы справились с поставленной перед нами задачей. Очень благодарна своей семье и близким за поддержку, - поделилась впечатлениями Елена.


Виктор Зайцев, ведущий эксперт управления по развитию гражданских инициатив администрации, отец пятерых детей, сейчас продолжает работать на Донбассе. За рулём грузового автомобиля он доставляет гуманитарную помощь жителям.



администрация Улан-Удэ волонтеры

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