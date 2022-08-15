В Бурятии пенсионеры сойдутся на спартакиаде

Соревнования пройдут по семи видам спорта



С 17 по 19 августа в Кижингинском районе Бурятии пройдёт VII республиканская летняя спартакиада пенсионеров (0+). Каждый район выставит свою команду из 16 спортсменов, а северные районы – объединённую. Участвовать будут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.



По результатам финальных соревнований лучшие представители от Бурятии поедут на федеральную спартакиаду, сообщил начальник отдела социальных технологий минсоцзащиты Бурятии Игорь Савельев.



- Летнюю спартакиаду мы традиционно проводим в два этапа. До 10 августа прошли уже первые этапы – малые соревнования в муниципальных образованиях республики, районов и городов. Ну и собственно лучшие команды, представители районов прибудут в село Кижинга. Традиционно летняя спартакиада пенсионеров проводится после республиканских Сельских игр республиканских, - сообщил Савельев.



По предварительным данным, в спартакиаде примут участие около 500 спортсменов.



Соревнования пройдут по семи видам спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука и кросс.



- Команды мы попросили также подготовить номера художественной самодеятельности, - отметил Игорь Савельев.



Летняя республиканская спартакиада пенсионеров традиционно проводится раз в два года. В последний раз из-за ковидных ограничений она состоялась ещё в 2018 году, тогда проходила в Тункинском районе.



Некоторые спортсмены будут старше 70 лет.



- Наша республика богата силовыми традициями, спортивными традициями. И даже возраст не помеха им принимать участие, да ещё и выигрывать в общереспубликанских видах спорта, - сказал Игорь Савельев.

