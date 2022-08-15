Соревнования пройдут по семи видам спорта
С 17 по 19 августа в Кижингинском районе Бурятии пройдёт VII республиканская летняя спартакиада пенсионеров (0+). Каждый район выставит свою команду из 16 спортсменов, а северные районы – объединённую. Участвовать будут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.
По результатам финальных соревнований лучшие представители от Бурятии поедут на федеральную спартакиаду, сообщил начальник отдела социальных технологий минсоцзащиты Бурятии Игорь Савельев.
- Летнюю спартакиаду мы традиционно проводим в два этапа. До 10 августа прошли уже первые этапы – малые соревнования в муниципальных образованиях республики, районов и городов. Ну и собственно лучшие команды, представители районов прибудут в село Кижинга. Традиционно летняя спартакиада пенсионеров проводится после республиканских Сельских игр республиканских, - сообщил Савельев.
По предварительным данным, в спартакиаде примут участие около 500 спортсменов.
Соревнования пройдут по семи видам спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука и кросс.
- Команды мы попросили также подготовить номера художественной самодеятельности, - отметил Игорь Савельев.
Летняя республиканская спартакиада пенсионеров традиционно проводится раз в два года. В последний раз из-за ковидных ограничений она состоялась ещё в 2018 году, тогда проходила в Тункинском районе.
Некоторые спортсмены будут старше 70 лет.
- Наша республика богата силовыми традициями, спортивными традициями. И даже возраст не помеха им принимать участие, да ещё и выигрывать в общереспубликанских видах спорта, - сказал Игорь Савельев.
В Бурятии пенсионеры сойдутся на спартакиаде
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