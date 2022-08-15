В стационарах лечатся более 460 человек
За минувшие сутки в Иркутской области коронавирус выявили у 598 человек.
18 из них госпитализировано. Всего на стационарном лечении находится 461 человек.
За все время пандемии в Иркутской области подтверждено 303 260 случаев заболевания. Скончались 8 712 человек
В Бурятии обстановка с заболеваемостью также значительно ухудшилась в последнее время. Как сообщал «Байкал Daily», за сутки выявили более 100 новых больных.
В Иркутской области за сутки зафиксировали почти 600 заболевших ковидом
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