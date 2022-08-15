В Бурятии за сутки коронавирусом заболели более 100 человек

Сейчас в стационарах лежат 183 пациента. За предыдущие сутки госпитализирован 21 человек.



В отделениях реанимации находятся 14 человек, большинство из которых (девять) старше 65 лет. На ИВЛ – трое больных, один из которых пенсионер.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 967 человек.



С начала пандемии умер от ковида 3041 житель Бурятии. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Вакцинация против коронавируса продолжается. В Улан-Удэ пункты вакцинации находятся в каждой поликлинике, работает мобильный пункт в ТРЦ «Форум» (с понедельника по субботу, с 10 до 17 часов). Жителям районов нужно обратиться в центральные районные больницы и врачебные амбулатории.



Накануне внештатный специалист минздрава России, инфекционист Владимир Чуланов заявил, что для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски.



«Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями», — цитирует врача РИА Новости.



По словам Чуланова, во всем мире, в том числе в России, зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса. При этом одновременное заболевание COVID-19 и гриппом усложняет течение болезни. Из-за этого следует вовремя ревакцинироваться, пояснил он. «Наиболее грозным из острых респираторных вирусных инфекций является грипп. Хорошо известно, что грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения», - подытожил Чуланов.





Накануне, 14 августа, в Бурятии было выявлено 102 новых больных коронавирусом. Отметим, в конце прошлой недели этот показатель был выше и достигал отметки в 181 заражённого.Общее число случаев с начала пандемии составляет 139 529. Из них 45% (62 387) приходится на жителей Улан-Удэ.