15 августа

14 августа

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В Бурятии за сутки коронавирусом заболели более 100 человек

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели более 100 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В больницах лежат более 180 пациентов

Накануне, 14 августа, в Бурятии было выявлено 102 новых больных коронавирусом. Отметим, в конце прошлой недели этот показатель был выше и достигал отметки в 181 заражённого.

Общее число случаев с начала пандемии составляет 139 529. Из них 45% (62 387) приходится на жителей Улан-Удэ.

Сейчас в стационарах лежат 183 пациента. За предыдущие сутки госпитализирован 21 человек.

В отделениях реанимации находятся 14 человек, большинство из которых (девять) старше 65 лет. На ИВЛ – трое больных, один из которых пенсионер.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 967 человек.

С начала пандемии умер от ковида 3041 житель Бурятии. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Вакцинация против коронавируса продолжается. В Улан-Удэ пункты вакцинации находятся в каждой поликлинике, работает мобильный пункт в ТРЦ «Форум» (с понедельника по субботу, с 10 до 17 часов). Жителям районов нужно обратиться в центральные районные больницы и врачебные амбулатории.

Накануне внештатный специалист минздрава России, инфекционист Владимир Чуланов заявил, что для снижения заболеваемости респираторными инфекциями россиянам рекомендуется носить маски.

«Ношение масок является важной и эффективной мерой, способствующей снижению заболеваемости респираторными инфекциями», — цитирует врача РИА Новости.

По словам Чуланова, во всем мире, в том числе в России, зафиксировали рост числа новых случаев коронавируса. При этом одновременное заболевание COVID-19 и гриппом усложняет течение болезни. Из-за этого следует вовремя ревакцинироваться, пояснил он. «Наиболее грозным из острых респираторных вирусных инфекций является грипп. Хорошо известно, что грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения», - подытожил Чуланов.

коронавирус профилактика

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