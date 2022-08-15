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Жителя Бурятии с судимостью через суд лишили охотбилета

Жителя Бурятии с судимостью через суд лишили охотбилета
Общество,  Фото:pexels.com
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, житель Баунтовского района Бурятии, имеющий неснятую и непогашенную судимость, владеет охотничьим билетом на право осуществления охоты в охотничьих угодьях района.

По закону, это является основанием для аннулирования охотничьего билета. Заявление об аннулировании документа в Бурприроднадзор мужчина не направлял, в настоящее время он является действующим.

- В целях прекращения права указанного лица на осуществление охоты, прокурором района в суд направлено административное исковое заявление, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Баунтовский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу.
прокуратура охота

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