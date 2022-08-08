10 августа в Улан-Удэ стартует Байкальский танцевальный фестиваль

Главным мероприятием фестиваля будет гала-концерт 18 августа



С 10 по 21 августа в Бурятии пройдёт пятый юбилейный Байкальский танцевальный фестиваль «Baikal Dance Festival». В этом году мероприятие будет посвящено теме экологии. Фестиваль проведут на разных площадках: в ТЦ «Форум» в Улан-Удэ, в Бурятском театре оперы и балета и на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба БГАТОиБ.



- В мероприятиях фестиваля примут участие выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа, которые работают в ведущих театрах страны. Они приедут на Родину, покажут, чего достигли, и, возможно, захотят остаться здесь. Для нас это очень важно. Это главная мысль нашего фестиваля, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.



Главным мероприятием фестиваля станет гала-концерт (6+). Он состоится 18 августа на сцене Бурятского театра оперы и балета. В нём примут участие выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа разных лет, работающие в ведущих театрах страны: в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Перми и Астрахани. Среди них Трофим Маланов (Мариинский театр), Юлия Шункова (Театр Бориса Эйфмана), Елизавета Борулёва (Театр балета им. Ю. Григоровича), Елёна Именхоева (Театр «Балет Москва»), Владислав Дубенко (Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва) и другие. В концерте примут участие солисты БГАТОиБ.



Главным событием гала-концерта станет открытие фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии». Специальным гостем выступит президент ассоциации музыкальных театров и директор всероссийского фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку», художественный руководитель МГАДМТ имени Н.И. Сац, профессор ГИТИСа Георгий Исаакян.



- У нас появилось новое мероприятие – это «Open air на Байкале» (6+), который пройдёт 20 августа в ОЭЗ «Пески». Прямо на берегу пройдут мастер-классы по классическому и современному танцу и будет показана программа «PRO Балет» (6+). Это будет настоящее единение природы и высокого искусства балета. Начало в 18:00, участие может принять любой желающий, - рассказал продюсер БГАТОиБ и организатор фестиваля Павел Окунев.



Программа фестиваля «Baikal Dance Festival»



С 10 по 19 августа — Выставка фотографий «ArtМусор Байкала» (6+). В этом году фотовыставка посвящена теме экологии. Через искусство будут отражены проблемы загрязнения воды, леса, воздуха.



18 августа – Гала-концерт «Baikal Dance Festival» (6+). Гала-концерт Байкальского танцевального фестиваля подарит публике возможность увидеть постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии. Главным событием концерта станет открытие фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии». Начало в 18:30.



20 августа - «Open air на Байкале» (6+). В программе «PRO Балет», а также пройдёт мастер-класс по балету для всех желающих. Начало в 18:00. Вход свободный.



С 20 по 21 августа - Форум. Выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа имени Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева встретятся с представителями сферы культуры Бурятии. Состоится обмен опытом и обсуждение вопросов поддержки культуры Бурятии.



Возрастное ограничение 6+

