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В Бурятии пройдёт турнир «Эрын Гурбан Наадан»

В Бурятии пройдёт турнир «Эрын Гурбан Наадан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Три игры мужей» проведут в рамках освящения 41-метровой статуи Будды Арья-Бала

13 июля в Закаменском районе Бурятии состоится турнир «Эрын Гурбан Наадан». Соревнования проведут в честь открытия статуи Будды Арья Бала. Мероприятие пройдёт в сельском поселении «Санагинское».

В рамках турнира состоятся соревнования по бурятской борьбе. Взрослые спортсмены будут бороться в весовых категориях: до 63 кг, до 75 кг, свыше 75 кг. Также пройдут состязания по стрельбе из лука на дистанциях 45-50 метров среди мужчин и женщин.

Кроме этого, будут проведены конные скачки. На дистанции 3000 м пройдут соревнования в дисциплине «рысь под седлом». На дистанции 4000 м посоревнуются лошади полукровных пород. Лошади бурятской породы поучаствуют в скачках на 15000 м. Также состоятся соревнования по борьбе всадников. Об этом сообщает администрация Закаменского района.

Возрастное ограничение 6+
спорт национальные виды спорта Закаменский район Бурятия

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