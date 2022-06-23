В Бурятии освятят 41-метровую статую Будды

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

По этому поводу готовится большая культурная и спортивная программа



В Бурятии идёт подготовка к освящению 41-метровой статуи Будды Арья-Бала вблизи Санагинского дацана в Закаменском районе. Церемония состоится 13 июля.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, готовится большая и интересная программа. Будет задействовано очень много людей. Состоятся театрализованное представление «Диваажанай орондо!» и концерт «Горы Закамны – истоки сил народа». Будет открыта выставочная площадка «Эртэ урдын сагhаа…» и показана персональная выставка Ю. Мандаганова «Шуулунай аялга – Арьябалада». Пройдут соревнования «Эрын гурбан надаан» и «hеэр шаалган».



На территории Санагинского дацана будет организовано место для палаточного городка, где можно разместиться со своими палатками. Необходимо иметь при себе спальные мешки, продукты и всё прочее. Также есть возможность остановиться в гостевых домах у жителей села Санага. Кроме этого, 13 июля будут работать торговые точки и фуд-корты.



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